СМИ: Перед крушением самолет Качиньского ремонтировали на заводе под надзором спецслужб РФ 11.04.2019, 10:46

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Фото: EPA

Ремонт Ту-154 производился на базе ОАО «Авиакор Самара».

Разбившийся под Смоленском Ту-154 за полгода до катастрофы ремонтировали в консорциуме, подконтрольном спецслужбам России. Об этом пишет Gazeta Polska Codziennie со ссылкой на доклад по итогам расследования трагедии (перевод – rosbalt.ru).

Ремонт производился на базе ОАО «Авиакор Самара» под надзором 2-го управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, сообщал заместитель министра обороны Польши. Этой службой руководят российские спецслужбы.

Как отмечает издание, после капитального ремонта в 2009 году на «Авиакоре» лайнеру назначили срок службы более 25 лет.

Ранее британская лаборатория на основании следов взрывчатки во фрагментах самолета пришла к выводу, что на борту Ту-154 произошел взрыв.