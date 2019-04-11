Профсоюз РЭП: победа в очередном деле о недостаче в райпо 11.04.2019, 11:13

Мария Сивухо вступила для защиты своих прав в независимый профсоюз и не прогадала.

10 апреля судья суда Речицкого района Светлана Шурпо частично удовлетворила исковые требования местного районного потребительского общества к двум продавщицам сельского магазина в деревне Жмуровка, что под Речицой, сообщает гомельская «Весна».

Завмаг Мария Сивухо вступила для защиты своих прав в профсоюз РЭП и не прогадала. В то время, как с ее коллеги, которая не явилась в суд защищать себя, суд взыскал 100% предъявленной суммы недостачи, Мария по решению суда должна уплатить на 50% меньше.

Интересы ответчицы в суде представлял правовой инспектор труда профсоюза Леонид Судаленко. Он cегодняшнее решение суда считает очередной победой профсоюза РЭП:

– Нам удалось снизить в суде для члена профсоюза около 50% предъявленной суммы ущерба. Наша доверительница осталась довольной результатом: кроме того, что сумма выплаты значительно уменьшена – она должна около 1500 рублей из 3100 предъявленных. Платить Марии придется только через два с половиной года, сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и еще больше двух лет ее доход будет состоять только из пособия, с которого недостача не удерживается.