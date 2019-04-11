Видеофакт: Возле мусорных контейнеров в Бресте живет человек 4 11.04.2019, 11:23

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На звонки неравнодушной жительницы города чиновники не отреагировали.

В наши дни на улицах Бреста редко где встретишь бездомного человека. Чаще всего этих людей можно увидеть рядом с мусорными контейнерами. Многие стараются обходить их стороной.

Недавно на почту «БрестСИТИ» пришло сообщение и видео от читательницы:

«Улица Малая-МОПРа, мусорные отсеки с контейнером. Возле них «гниет» человек. Не встает.

То, что к мусорке подойти почти невозможно из-за смрада — это еще ерунда, можно выдержать.

Но смотреть, как заживо гниет и стонет живой человек — это нечто! Котиков-собачек подбирают в приюты, голубям лапки поломанные выхаживают, а на человека — ...

Граждане свой долг выполняют — перечисляют взносы в ФСЗН. Эта структура специально создана обществом-государством для социальной защиты людей, в том числе и вот таких опустившихся по ряду причин (не наше дело осуждать, что сам до этого дошел)...

На мои звонки практической реакции не последовало. Только разговоры, что «он никуда не хочет».

Отметим, что бомж Вадим уже не первый год «прописался» в этом районе. Летом 2015-го про мужчину был сюжет на канале «Народный репортер». Тогда он выглядел куда лучше, сообщает издание.