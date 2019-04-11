11 апреля: какой сегодня праздник 11.04.2019, 11:37

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Что нельзя делать в этот день.

Сегодня 101-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 264 дня. Именинники – Иван, Кирилл, Марк (Марк) и Остап. Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, в Уганде отмечают День освобождения, в Коста-Рике – День героев. Также 11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечают день борьбы с болезнью Паркинсона.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 11 апреля 2019 года. Кроме этого, рассказывает о главных приметах на 11 апреля.

Какой сегодня праздник

В народе праздник 11 апреля называли днем Ивана-пустынника, Кирилла, День Березы, а также Берещение. В этот день отправлялись в березовые рощи, чтобы проверить, не началось ли движение сока в деревьях. Березовый сок использовали для приготовления целебных отваров, готовили вкусные напитки с добавлением меда и приправ. Также верили в то, что если в этот день слегка ударить заболевшего ребенка березовым прутиком, то болезнь в тот же миг исчезнет.

Приметы на 11 апреля

Много березового сока – примета того, что лето дождливым будет.

Березки "опушаются" рано – ждите сухого лета.

Много лебедей 11 апреля – весной будет тепло.

Если "опушается" ольха в этот период – ожидайте мокрого лета.

Много лебедей на День Святого Марка – будет теплая весна.

Чибис летает низко – установится сухая и ясная погода в ближайшее время.

Сороки гнезда низко вьют – летом будут грозы.