«Зачем такое правительство с кучей никчемных чиновников с огромной зарплатой?» 2 11.04.2019, 11:41

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Как работает медицина в «государстве для жизни».

В редакцию сайта Charter97.org обратился читатель из Бобруйска, который рассказал о том, как в нашей стране обстоят дела с лечением онкологических заболеваний.

«В нашем «социальном государстве» отлично стали лечить онкологию, особенно в Бобруйском онкологическом диспансере. Сделали три химиотерапии и вот уже 1,5 месяца нет препарата oxaliplatin 0.1 №4 (оксалиплатин).

Выдали рецепт на него и нужно искать самому. Самое интересное, что oxaliplatin 0.1 №4 не продается в Беларуси, сами врачи посоветовали искать его в России.

То есть человек проработал всю жизнь, исправно платил налоги, чтобы потом самому искать лекарства? Зачем тогда такое правительство с кучей никчемных чиновников с огромной зарплатой? Все это хуже раковой опухоли», - сетует читатель Charter97.org.