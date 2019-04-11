Во втором туре выборов президента Украины за Зеленского готовы голосовать 71%, за Порошенко – 29% 22 11.04.2019, 11:50

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Опубликованы данные соцопроса.

Во втором туре президентских выборов за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 61% респондентов среди тех, кто собирается прийти на участки, за действующего главу государства Петра Порошенко, баллотирующегося на второй срок, – 24%. Об этом свидетельствуют данные апрельского опроса Социологической группы "Рейтинг", сообщает "Интерфакс-Украина".

15% респондентов из намеренных принимать участие в голосовании не определились с кандидатом.

"Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре, 61% – за Владимира Зеленского, 24% – за Петра Порошенко. Еще 15% – не определились. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% – за Зеленского, 29% – за Порошенко", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. "Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра. В то же время на западе – позиции обоих кандидатов почти равны", – отмечается в пресс-релизе.

61% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% – Порошенко. Еще 22% – не определились с ответом.

Из числа всех опрошенных 51% респондентов намерены голосовать во втором туре за Зеленского, 21% – за Порошенко, 18% – пока не определились с кандидатом, 10% – не намерены голосовать вообще.

Опрос провели в период с 5-го по 10 апреля среди 3 тыс. респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 15,95%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.