Предприниматели требуют немедленно остановить массовые проверки бизнеса 10 11.04.2019, 11:53

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Иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

ИП обратились к главе администрации Лукашенко по Госстандарту.

Полный текст обращения республиканского общественного объединения «Перспектива» к главе администрации Лукашенко Натальи Кочановой по Госстандарту опубликовал сайт perspektyva.org:

- Практика правоприменения законодательства по стандартизации и сертификации показала, что соответствующие подтверждающие документы, предоставляемые поставщиками стран Таможенного союза, не принимаются во внимание представителями Госстандарта Беларуси. Товары массово изымаются у предпринимателей для проведения экспертизы, результаты которой зачастую отрицательны. Это влечет наложение крупных штрафов, выставление крупных сумм за экспертизу товара, судебные издержки, что ведет к разорению предпринимателей и увеличению напряженности в обществе.

В силу того, что предприниматели не обладают специальными знаниями в вопросе определения качества и руководствуются документами его подтверждающими, предоставляемыми поставщиками, считаем, что Госстандарт Беларуси должен официально и в письменной форме разъяснить свою позицию по вопросу непризнания указанных документов из стран ТС.

На основании изложенного, рекомендуем национальному бизнесу, который использует в работе документы подтверждающие качество, предоставленные поставщиками странами Таможенного союза, временно приостановить с ними внешнеторговые отношения, до уточнения официальной позиции Госстандарта по рассматриваемому вопросу и разбирательства его на рабочей группе Минэкономики.

Призываем Госстандарт немедленно остановить массовые проверки и суды над национальным бизнесом. А непосредственно руководству комитета, связаться со своими коллегами из Таможенного союза и выяснить: каким образом товары находящиеся Едином Реестре органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, не соответствуют экспертизам, сделанным в белорусских лабораториях и почему такая продукция находится в свободном обращении в странах ТС и продается нашим предпринимателям на совершенно легальных и законных основаниях.

Напоминаем, что любая напряженность в сфере бизнеса влечет снижение поступления налогов, что негативно отражается на бюджете и экономике страны, а также деловом и инвестиционном климате государства.

Нынешние действия Госстандарта невольно превращают в профанацию заявления правительства «о либерализации» и «создании условий для развития малого бизнеса» в стране, потому что сейчас под угрозой крупных штрафов находится до 90% бизнеса – это и ИП, и оптовые кампании среднего и крупного бизнеса, которые являются поставщиками товаров из стран Таможенного союза. Подобную ситуацию нужно исправлять, соответственно, и правительству.

Призываем администрацию Лукашенко оказать содействие в решении сложившейся ситуации и помочь в налаживании всестороннего диалога в рамках деятельности рабочей группы Министерства экономики, которое отказалось ранее включать данную проблематику в повестку дня, несмотря на предложение нашей организации по многочисленным просьбам предпринимателей страны. Уже тогда предвидели подобный сценарий развития ситуации и хотели превентивно решить данную проблему и не доводить до создания напряженности в обществе.

Надеемся на понимание и сотрудничество.

С уважением

Председатель Совета РОО «Перспектива»

Анатолий Шумченко