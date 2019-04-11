Почему утонула воспитательница садика, в котором заведующую задержали за взятку? 1 11.04.2019, 12:32

2,107

Фото: svaboda.org

У нее остались 17-летняя дочь и муж.

8 апреля в реке Сож в Кричеве утонула 41-летняя женщина. Она работала в детском саду, заведующую которого недавно задержали за взятку. По словам нескольких источников, покойная оставила предсмертную записку. На берегу нашли вещи ее 78-летней матери, однако тело ищут до сих пор.

«По факту смерти идет проверка», - сказала «Радыё Свабода» представительница управления Следственного комитета Могилевской области Анастасия Лавринович. Коллеги женщины полагают, что это было самоубийство.

«Она была в таком состоянии, что земли под ногами не чувствовала»

В Кричеве покойницу Н. вспоминают как тихую и покладистую.

«Всегда спокойная, ни на кого голоса никогда не повысит. Дома у нее было чисто, цветы, клумбы убраны. Все в городе в шоке, что она могла совершить самоубийство».

Мать Н. всю жизнь работала в налоговой и воспитывала дочь в строгости, говорят знакомые.

«Когда мы в 11-м классе надевали короткие юбки, Н. ходила в школьной форме по колено и банты вязала, - вспоминают одноклассники. - Была серой мышкой и не выпендривалася».

Многих в Кричеве поражала чрезвычайно сильная связь между умершей и ее материю.

«Они часто ходили за руку. 78-летняя мать встречала 41-летнюю дочь с работы и проводила ее туда. Возможно, боялась за ее душевное состояние».

Мать с дочерью жили на одной улице около реки Сож. «Чтобы быть ближе к матери, Н. приобрела дом рядом, на одной улице с ней».

«Бить тревогу мать Н. начала утром 8 апреля, - говорит знакомая покойной. - Позвонила в садик, прибежала к ней домой, а там нашла предсмертную записку. В записке Н. просила никого не винить. Текст точно не ясен, но суть была в том, что женщина пошла на реку что-то с собой сделать».

Комментировать содержание записки в Следственным комитете отказались.

Соседи покойной предполагают, что мать побежала на реку спасать дочь.

«Она была в таком состоянии, что земли под ногами не чувствовала», - говорит знакомая. С того момента мать покойной больше никто не видел.

«Все напоминает несчастный случай. Возможно, она искала в реке тело дочери и утонула сама. Сейчас наводнение и Сож очень разлился. Бурное течение, холодная вода. За минут 10 в воде можно околеть», - говорят в Кричеве.

Мать Н. жила вместе с парализованным после инсульта мужем. После трагедии за ним некому ухаживать. По информации знакомых, мужчину в критическом состоянии отвезли вчера в больницу.

У покойной остались 17-летняя дочь и муж. Комментировать трагедию они отказались.

«Весь город обвиняет Пастухову в смерти этой женщины»

Н. работала дефектологом в кричевском детском саду № 19. Это тот самый сад, где 26 марта задержали 62-летнюю заведующую Аллу Пастухову. Дошкольное учреждение называли «передовым». Оно неоднократно становилось победителем районных соревнований, последний раз - в 2018 году.

«Сад был на хорошем счету. Занимал призовые места среди учреждений дошкольного образования. Был, остается и останется. В большей степени это заслуга всего коллектива», - сказал начальник отдела образования Кричевского райисполкома Николай Капаев.

«Дело утонувшей не связано с уголовным делом, которое возбудили в отношении ее бывшей начальницы», - сказали в управлении Следственного комитета Могилевской области.

Однако коллеги связывают смерть женщины именно с недавним задержанием заведующей.

«Весь город обвиняет Пастухову в смерти этой женщины. Заведующей она боялась панически», - сказала бывшая сотрудница детского сада.

После задержания Пастуховой следователи беседовали с коллективом детского сада. Работники районного отдела образования предупредили: всех сотрудников садике ждет проверка в связи с этими делами.

«Н. приняла это близко к сердцу. Говорила, что какие-то бумаги у нее не в порядке. Такая паникерша! Возможно, боялась огласки и ей было стыдно перед родными», - говорят ее знакомые.

Если другие коллеги Пастуховой в разговорах со следователями давали разоблачительные показания против заведующей, Н. якобы ее выгораживала. После жалела, так как, говорят знакомые, якобы боялась очной ставки.

По предварительным данным, Пастухова незаконно завладела 6 тысячами долларов - якобы выплачивала своим подчиненным премии, которые потом забирала и использовала по-своему.

Портрет Аллы Пастуховой был на районной доске почета. Она имела почетную грамоту Могилевского облисполкома, неизменно председательствовала в участковых избирательных комиссиях.

«Обласканая властью, она умела себя хорошо преподнести. Страх совсем потеряла. Везде победитель, грамоты, первые места. Председатель избирательных комиссий, нужны проценты. Благодаря этому ей все сходило с рук», - говорит житель Кричева, который был знаком с Пастуховой.

Муж Пастуховой - учитель пения. Ее взрослая дочь живет в Могилеве. Как говорят в Кричеве, жила Пастухова безбедно, приобрела квартиру, машину, дом, квартиру дочери.

Знакомый Пастуховой говорит, что после ареста никто в городе ей не сочувствует.

«Брала всем, только, может, щенками не брала. Никакой жалости к ней у людей нет. Наоборот - как будто так и надо», - говорит он.

Поиски 78-летней матери продолжаются. Похороны погибшей Н. назначены на 11 апреля.