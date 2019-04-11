Израиль: что принесет стране пятый срок премьера Нетаньяху 11.04.2019, 12:30

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Мировые СМИ – о результатах выборов в Кнессет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху идет на рекорд: по итогам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 9 апреля, он получил все шансы в пятый раз возглавить правительство страны.

Если это произойдет, 69-летний Нетаньяху превзойдет отца-основателя независимого Израиля, первого премьера Давида Бен-Гуриона, который до сих пор удерживал лидерство по продолжительности правления в истории страны.

Результат выборов не принес Нетаньяху сокрушительной победы: блок правых партий во главе с Ликуд может рассчитывать на 65 мест в Кнессете из 120, тогда как около 55 мест завоевал главный соперник премьера – левоцентристский блок Кахоль-Лаван, который возглавляет экс-начальник израильского Генштаба Бени Ганц.

Однако 10 апреля Ганц и его соратники уже признали поражение и тот факт, что Нетаньяху оказался в более выгодном положении для формирования правительственной коалиции. Решение о том, кто имеет большие шансы для создания новой коалиции и нового кабинета, примет президент страны Реувен Ривлин – как ожидается, на следующей неделе.

Западные СМИ и аналитики практически не сомневаются, что выбор снова падет на Биньямина Нетаньяху, который уже вошел в историю страны как первый премьер-министр, родившийся в независимом Израиле, а также самый молодой глава израильского правительства (впервые занял этот пост в 1996 году в 46 лет).

"Теперь это Израиль Нетаньяху" – так озаглавила свой материал о вероятном пятом сроке премьера влиятельная американская газета The New York Times. В то же время, как и многие другие западные СМИ, издание обращает внимание, что главным вызовом Нетаньяху теперь станут многочисленные коррупционные разбирательства, в центре которых сейчас оказался премьер.

НВ приводит самые интересные выдержки из материалов иностранных изданий об итогах выборов в Израиле.

The New York Times

Вероятное переизбрание Биньямина Нетаньяху премьер-министром Израиля свидетельствует о глубоко консервативном видении еврейского государства и его народа относительно того, где они находятся и куда идут.

Они ценят стабильность, а также военную и экономическую безопасность, которую обеспечил Нетаньяху.

Хотя во многих смыслах они никогда не были в большей безопасности [чем сейчас], израильтяне по-прежнему боятся - особенно Ирана и его влияния на своих соседей, против которых Нетаньяху ведет непримиримый крестовый поход. Они поверили в его образ врагов народа – всех, кто бросил ему вызов, будь то арабские граждане или левые [политсилы]. Его сходство с авторитарными лидерами всего мира они считают доказательством того, что он на шаг впереди других.

Они приписывают Нетаньяху, чья стратегия ставит на первое место власть и силу духа, возвышение Израиля до беспрецедентных дипломатических высот и верят, что возможно еще большее. И они не хотят, чтобы кто-то менее опытный взял контроль на себя. […]

Израильтяне привыкли к оптимистичным оценкам состояния страны, которые Нетаньяху любит демонстрировать в PowerPoint-презентациях: 10 лет беспрерывного экономического роста, лучший кредитный рейтинг в истории Израиля, новые торговые партнеры и дипломатические связи в Африке, Азии и Латинской Америке. На протяжении кампании они также привыкли к клипам, в которых Трамп признает Иерусалим столицей Израиля и суверенитет Израиля над Голанскими высотами – две желанные национальные цели. […]

Однако не все так очарованы им.

Коалиция Нетаньяху, похоже, получит 65 из 120 мест в парламенте. Однако его позиция по многим вопросам мало чем отличалась от мнения его главного оппонента, Бени Ганца, то есть почти половина электората попросту предпочла бы видеть кого-то другого на этой должности.

Необходимость собрать новую коалицию - и то, как Нетаньяху справится с этим делом - станет его первым испытанием. В свой новый срок, с учетом большего числа мест партии Ликуд, он мог бы сформировать еще большую правую коалицию ультраортодоксальных и даже некоторых экстремистских законодателей – либо же, если он захочет, он мог бы попытаться создать правительство национального единства, которое привлекло бы центристов.

Какой бы выбор не сделал Нетаньяху, он получил возможность провести Израиль через серьезный поворотный момент его истории – и как еврейского, и как демократического государства - если только проблемы Нетаньяху с законом [коррупционные скандалы] не повергнут его первыми.

CNN

В последние дни кампании Нетаньяху сделал резкий поворот в сторону правой риторики, пообещав аннексировать [израильские] поселения на Западном берегу реки Иордан в случае своего переизбрания, а также предупредив свою электорат, что конец его сильного правительства правого толка положит начало слабой власти левого крыла.

Нетаньяху сражался на выборах, одновременно оказавшись перед лицом надвигающихся обвинений во взяточничестве и нарушении доверия, которые он пытался представить как охоту на ведьм, возглавляемую левыми элитами и подпитываемую СМИ. Дата решающего слушания по его делу еще не установлена.

Нетаньяху - известный и среди сторонников, и среди недоброжелателй как "Биби" – сделал главный акцент на укреплении своего статуса глобального игрока, имеющего тесные связи как с президентом Соединенных Штатов, так и с президентом России. […]

После его победы внимание почти наверняка теперь переключится на коррупционный скандал. Если Нетаньяху все же предъявят обвинения, Верховный суд примет решение о том, может ли он продолжать работу на посту. Со своей стороны, Нетаньяху отрицает какие-либо правонарушения.

The Guardian – редакционная статья

Поразительно что, что премьер-министр может быть переизбран на пятый срок, в то время как над его головой висят обвинения в коррупции, а позади него выстроилась целая очередь врагов. Хотя в начале кампании опросы избирателей говорили о том, что большинство из них хотят избавиться от Биньямина Нетаньяху, они не смогли этого сделать. Король Биби занял свой трон – досчитать осталось крохи голосов. Партия его соперника Бени Ганца Кахоль-Лаван (Бело-Голубые) завоевала немало мест в Кнессете, но Ганц уступил, признав, что у Нетаньяху гораздо лучшие шансы сформировать коалицию.

Фактически, итоги выборов в Израиле по существу подтверждают то, что мы уже знали. Во-первых, Нетаньяху – человек необычайных политических способностей, не обремененный угрызениями совести. Наиболее очевидно это подтвердило его обещание - прямо накануне выборов - аннексировать еврейские поселения на оккупированном Западном берегу. В последний раз, когда он боялся проиграть выборы, то предупреждал о том, что арабские избиратели "в массовом порядке" устремились на избирательные участки. […]

Во-вторых, выборы подтверждают, что администрация Трампа, не жалея сил и энтузиазма, поддерживает израильских правых. […]

Третий и самый важный аспект - это крен Израиля вправо. Нетаньяху, как прото-популист, способствовал разногласиям, а не исцелил их; но он не единственный "автор" подобных сдвигов в стране. В декабре, когда были назначены эти выборы, 73% избирателей заявили, что хотят видеть правое или правоцентристское правительство. Бывший военачальник Ганц баллотировался, по сути, в противовес Нетаньяху, однако мог бы потягаться с ним в жесткости взглядов по вопросам безопасности. По итогам этих выборов левые выглядят более маргинальными - даже анахроничными - чем когда-либо, поскольку Партия труда претендует всего на шесть из 120 мест в Кнессете.

Самый важный аспект - это крен Израиля вправо

Теперь вопрос в том, насколько далеко и быстро зайдет Нетаньяху. Широко распространились опасения, что он еще больше подорвет гражданское общество и институции в Израиле. […]

Степень ущерба, который нанесет Нетаньяху за своей пятый срока, еще предстоит определить. Однако направление движения мрачно предсказуемо.

Time

Исход выборов подтвердил продолжающийся крен Израиля вправо и еще больше ослабил надежды на урегулирование израильско-палестинского конфликта путем переговоров. Переизбрание также даст Нетаньяху важный импульс на фоне вероятных уголовных обвинений в серии коррупционных скандалов. […]

Последние два десятилетия 69-летний Нетаньяху остается доминирующей силой в израильской политике и ее лицом для всего мира. Кампания Нетаньяху в значительной мере была сфокусирована на его дружбе с президентом США Дональдом Трампом и успехах в налаживании отношений с новыми союзниками, такими как Китай, Индия и Бразилия.

Однако коррупционные скандалы с его участием утомили часть избирателей. […]

Генеральный прокурор Израиля намерен обвинить Нетаньяху во взяточничестве, подрыве доверия и мошенничестве в трех случаях, а потенциальное четвертое дело назрело во время избирательной кампании. Решение о выдвижении обвинений прокурор примет лишь после необходимых по закону слушаний. Эксперты-юристы ожидают, что Нетаньяху таки выдвинут как минимум часть обвинений, что может сделать его пребывание у власти краткосрочным и привести к еще одним выборам в ближайшее время.

"Очевидно, что это начало пятого срока Нетаньяху, однако он может оказаться и самым коротким, - говорит Ройвен Хазан, политолог из Еврейского университета в Иерусалиме. - Уже через год мы можем оказаться в разгаре битвы за лидерство в Ликуде или новых выборов".