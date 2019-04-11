В десятках городов Венесуэлы проходит операция «Свобода» 11.04.2019, 12:56

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Жители страны требуют отставки Николаса Мадуро.

Десятки тысяч активистов вышли в среду, 10 апреля (местное время. - Ред.), на улицы городов Венесуэлы, чтобы в очередной раз потребовать отставки Николаса Мадуро, сообщает dw.com.

На демонстрации в Каракасе президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих сторонников "не останавливаться" и "продолжать борьбу за свободу страны". Акции протеста, проходящие в десятках городов Венесуэлы, оппозиция называет "Операцией Свобода".

Очередную вспышку недовольства населения вызвало, кроме прочего, новое массовое отключение электричества 9 апреля, ставшее в Венесуэле пятым по счету блэкаутом с начала 2019 года.

"Причиной гуманитарной катастрофы было не землетрясение, не ураган и не война, а коррупция, недееспособность, разрушение правопорядка и, в конечном итоге, установление диктатуры", - написал Гуайдо на следующий день на своей странице в Twitter.

Hay que destacar que el origen de la emergencia humanitaria no fue un terremoto, huracán o una guerra. Fue la corrupcion, incapacidad, desmontaje del estado de derecho y en definitiva la instalación de una dictadura. https://t.co/d19lX1J65x — Juan Guaidó (@jguaido) 10 апреля 2019 г.

По данным ООН, на сегодняшний день около семи миллионов жителей Венесуэлы не получают полноценного питания и не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Это 24 процента населения страны.

Выступление вице-президента США Майка Пенса на заседании Совбеза ООН по Венесуэле

На внеочередном заседании Совбеза ООН, посвященном положению в Венесуэле, вице-президент США Майк Пенс 10 апреля призвал страны-члены организации признать Хуана Гуайдо "законным президентом Венесуэлы" и пообещал выделить стране гуманитарную помощь в размере 60 миллионов долларов.

При этом политик подчеркнул необходимость смены власти в Венесуэле, которая, по словам Пенса, должна быть достигнута дипломатическим путем и через экономические санкции. Однако ни одну опцию нельзя полностью исключать, отметил Пенс.

В то же время посол США в Венесуэле Эллиот Адамс во время визита в Испанию и Португалию в четверг, 11 апреля, заявил, что в ближайшее время в Вашингтоне будут приняты определенные решения по поводу деятельности испанской нефтяной компании Repsol в Венесуэле, сообщает информагентство Reuters.

Политический кризис в Венесуэле

С начала года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок 22 января в стране начались активные политические протесты. Днем позже председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.

На сегодняшний день легитимность лидерства Гуйадо признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств.