Видерфакт: В Турции нашли старейший в мире корабль

Видерфакт: В Турции нашли старейший в мире корабль1
- 11.04.2019, 12:57
В Средиземном море обнаружен корабль возрастом 3,5 тысяч лет.
У побережья турецкой Анталии обнаружены обломки древнего корабля. Предполагается, что это древнейшее судно из когда-либо найденных, пишет korrespondent.net.
Обломки древнего корабля обнаружили в Средиземном море на глубине 50 метров. Предположительный возраст судна более 3500 лет. Его определили по содержимому корабля.
На борту 14-метрового торгового судна обнаружили медные слитки, по которым и определили возраст корабля. Ученые считают, что еще в 16-м веке до нашей эры он перевозил металл из Кипра к Эгейскому побережью или Криту.
Ранее самым древним считалась лодка, найденная возле Болгарии. Но ее возраст на 1200 лет меньше нынешней находки.