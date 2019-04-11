Видерфакт: В Турции нашли старейший в мире корабль 1 11.04.2019, 12:57

Фото: Anadolu Agency

В Средиземном море обнаружен корабль возрастом 3,5 тысяч лет.

У побережья турецкой Анталии обнаружены обломки древнего корабля. Предполагается, что это древнейшее судно из когда-либо найденных, пишет korrespondent.net.

Обломки древнего корабля обнаружили в Средиземном море на глубине 50 метров. Предположительный возраст судна более 3500 лет. Его определили по содержимому корабля.

На борту 14-метрового торгового судна обнаружили медные слитки, по которым и определили возраст корабля. Ученые считают, что еще в 16-м веке до нашей эры он перевозил металл из Кипра к Эгейскому побережью или Криту.

Ранее самым древним считалась лодка, найденная возле Болгарии. Но ее возраст на 1200 лет меньше нынешней находки.