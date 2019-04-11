«Баста»: Не видать Лукашенко суданского золота, как своих ушей 2 11.04.2019, 13:11

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Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Плохие новости для диктатора.

И снова плохие новости для Лукашенко. СМИ сообщают об аресте еще одного его друга - суданского диктатора Омара аль-Башира. Того самого, которому белорусский правитель советскую военную технику загонял для подавления мятежей и гражданской войны. Под стражу, по данным журналистов, взяты и ряд высокопоставленных чиновников, сообщает телеграм-канал «Баста».

Протесты в Судане продолжаются с конца прошлого года. Волнения начались с призывов снизить цены на хлеб, но постепенно вылились в политические демонстрации, главным требованием которых стала отставка диктатора. На минувших выходных тысячи людей вышли на улицы городов страны. В столице демонстранты окружили здание Генштаба и призвали военных встать на сторону народа. Представители оппозиции также предложили армии помочь положить конец почти 30-летнему пребыванию аль-Башира у власти и осуществить переход к демократии. Судя по последним новостям из Судана, военные прислушались к этим призывам.

Переживает Лукашенко не столько за суданского коллегу, сколько за договоренности, которые были достигнуты во время приезда последнего в Минск. Визит состоялся, напомним, в декабре 2018 года, когда в Хартуме и Омдурмане в самом разгаре были стихийные протесты из-за роста цен. Тогда Лукашенко выпросил у аль-Башира золотые прииски для разработки. Естественно, не просто так, а в обмен на оружие. Переговоры об этом велись еще с визита Лукашенко в Судан в январе 2017 года.

Белорусский диктатор активно продавал в Судан военную технику, включая танки и авиацию. Официально - до 2004 года, когда ООН наложила эмбарго на поставки оружия. Неофициально - и позже. В адрес Лукашенко неоднократно звучали подкрепленные документами и фактами обвинения в поставках военной техники в обход запрета.

Белорусское оружие суданской армии, скорее всего, уже не понадобится. После отделения Южного Судана крупных военных конфликтов страна ни с кем не имеет, а против собственного народа военные, как видим, решили не выступать.

Поэтому не видать Лукашенко суданского золота, как своих ушей.