Не поделили дорогу: в Минске один водитель серьезно избил другого 11.04.2019, 13:16

В среду утром между минчанином и жителем Молодечненского района произошел конфликт.

В Минске сотрудники милиции задержали 26-летнего мужчину, который в ходе дорожного конфликта нанес тяжкие телесные повреждения жителю Молодечненского района. Об этом сообщили tut.by в ГУВД Мингорисполкома.

Утром 9 апреля между минчанином и жителем Молодечненского района произошел конфликт. Причиной стала недисциплинированность обоих водителей на дороге при управлении транспортными средствами. Не придя к компромиссу и не решив конфликт мирным путем, 26-летний минчанин нанес не менее одного удара 49-летнему жителю Молодечненского района. Осознав, что совершил противоправный поступок, он сам сообщил о данном факте в милицию.

В результате происшествия 49-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Материал проверки направили в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

В милиции напомнили, что статьей 147 УК Беларуси (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений) предусмотрена ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы.