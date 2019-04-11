«Это беспредел»: под Витебском сельчане пять лет борются за воду 11.04.2019, 13:47

Власти оставили людей без водопровода.

Жители деревни Суйково под Витебском уже не первый год живут в ожидании водопровода. Пять лет работы периодически начинаются, но вскоре прекращаются, сообщает «Белсат».

«Кто живет в деревне, тот понимает, что такое вода. Напоить скот, вот у меня две коровы – это примерно 150 литров в день. Все это нужно принести. Или ты сам после работы этим занимаешься, или – твои дети», – рассказывает житель Суйково Михаил Макаров.

Сельчанам обещали, что водопровод наконец заработает в начале текущего года, однако этого не произошло. Оказалось, на окончание работы снова не хватает денег.

«Ответил нам исполком, что все деньги, которые были потрачены на строительство водопровода, перенаправлены на развитие Оршанского региона, – говорит Елена Янушковская из Суйково. – Получается, что там развивают, а тут уничтожают. 700 метров водопровода осталось, который строят пять лет. И вот этой мелочи им не хватило».

Правда, в некоторых местах в деревне провели воду и установили колонки. Однако при этом уничтожили дороги, и восстанавливать их никто не собирается.

«Не знаю, что лучше: быть с водой или без дороги? Все у нас делается через одно место», – возмущается Елена Янушковская.

«Я много раз обращалась в сельсовет, – говорит Елена Сивицкая. – И в райисполком звонили, однако дорогу восстанавливать нам не собираются».

Через Суйково проходит единственная дорога в соседнюю деревню – Чопино. Но сейчас ее фактически нет… И местным жителям приходится добираться домой по полю.

«Зимой еще можно было проехать, пока земля мерзлая была. Сейчас проехать невозможно, – пожаловался житель Чопино Борис Шептун. – Я – инвалид второй группы, сосед – первой. Он в детстве был узником концлагеря. А теперь он узник какой? Узник властей, или что?»

Мы обратились к и.о. председателя Зароновского сельсовета Зои Пеки, чтобы узнать, когда же в Суйково достроят водопровод и восстановят поврежденные дороги.

«Ну, я не в курсе того, что деньги перешли в Оршанский район, поэтому с руководством на этот счет я не разговаривала. И пока я не в курсе дела, я не могу вам констатировать данный факт или опровергнуть его. Будем узнавать, будем стараться что-то делать».

Выходит, что жители Суйкава уже получили ответ из райисполкома, а в местном сельсовете об этом ничего не знают. Татьяна Северинец из общественной инициативы «Витебск – наш город» знает о проблеме жителей Суйково. Татьяна говорит, что в данном случае сельчанам может помочь жалоба в прокуратуру.

«Я знаю, сколько времени люди борются за то, что есть, но именно Прокуратура и по этой ветке Прокуратуры идти и дальше, к Генеральной прокуратуре, потому что это уже все, это беспредел», – отмечает Татьяна Северинец.