Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Лугано 11.04.2019, 13:53

Вера Лапко

Белоруска уверенно выиграла у 69-й ракетки мира россиянки Евгении Родиной.

Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 65 WTA) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на грунтовом турнире в швейцарском Лугано с призовым фондом 250 тысяч долларов, сообщает tut.by.

В матче 1/8 финала Вера Лапко уверенно выиграла у 69-й ракетки мира россиянки Евгении Родиной, отдав сопернице всего 2 гейма — 6:2, 6:0. Встреча продолжалась всего 51 минуту.

Лапко — Родина — 6:2, 6:0

Эйсы: 2−0.

Двойные ошибки: 0−3.

Попадание первой подачи: 59% — 76%.

Выигрыш первой подачи: 78% (18 из 23) — 47% (16 из 34).

Выигрыш второй подачи: 50% (8 из 16) — 9% (1 из 11).

Реализация брейк-пойнтов: 67% (6 из 9) — 50% (1 из 2).

Все выигранные очки: 64% (58 из 84) — 36% (30 из 84).

Напомним, что в 1-м круге Вера Лапко в трех сетах взяла верх над 309-й ракеткой мира Рекой-Лукой Яни из Венгрии — 6:2, 2:6, 6:2. Это была первая победа Веры Лапко с 7 января, когда белоруска обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову на старте турнира в австралийском Хобарте. После той встречи Лапко потерпела 7 поражений кряду.

В парном разряде турнира в Лугано Вера Лапко вместе с Мэнди Минеллой из Люксембурга преодолела стартовый раунд, одержав победу над дуэтом Екатерина Яшина (Россия) / Пратана Томбаре (Индия) — 6:3, 6:2.

Теперь в четвертьфинале Лапко и Минеллу ждет встреча с имеющей 3-й номер посева румынской парой Кристина-Андреа Миту / Сорана Кырстя.