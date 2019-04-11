В Украине начали переклеивать борды Порошенко с Путиным 3 11.04.2019, 14:18

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Концепция штаба действующего президента Украины изменилась?

После шквала критики рекламу действующего президента Петра Порошенко, на которой он противопоставляет себя президенту России Владимиру Путину, начали заменять, пишет "Украинская правда".

Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.

"Брюки превращаются... Если б еще Петр так слушал нас про свои кадры, то цены бы ему не было. А, так, это правильно, конечно", - комментирует в соцсети сопредседатель Совета в Харьковской реформаторской коалиции Дмитрий Булах.

Похожего мнения придерживается и депутат Днепровского городского совета от "Самопомощи" Александр Куприенко.

"Были борды с Путиным. Стали борды без Путина. Быстро исправили. Молодцы. Если б так Порошенко слушал и реагировал на запросы общества все 5 лет. То выиграл бы выборы без проблем. Но он не мог этого делать. Так как был уверен, что живет на Олимпе. А оттуда не слышно и не видно никого. Да и вообще, там живут бессмертные", - написал Куприенко.

Журналист Иван Яковина обратил внимание, как быстро изменилась концепция штаба Порошенко.

"Самые преданные сторонники Порошенко последние два дня очень жестко отстаивали мысль, что борды с Путиным – это своевременная, умная и полезная идея. Его штаб утром 10 апреля даже провел прессуху на тему "Почему мы не дебилы, как некоторые тут подумали". В общем, серьезно встали на защиту рекламной кампании с путинской физиономией. А тут – бац! Концепция поменялась. И мне снова интересно выслушать их версию", - написал журналист.

Другие пользователи отмечают, что на их улицах продолжают висеть борды с Путиным.

Вместе с тем, как сообщает член Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко, в Киеве неизвестные дорисовали на борде с Порошенко и Путиным знак равенства.

"Нивки, без Фотошопа. Черные политтехнологии, нагнетание страха и истерии вернулось бумерангом", - написала Янченко.