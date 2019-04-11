В Минске работники магазина устроили самосуд над воришками 16 11.04.2019, 14:18

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Иллюстрационное фото

События происходили в Серебрянке в магазине, который принадлежит крупной торговой сети.

Руководители одного из столичных магазинов боролись с похитителями товара своими методами: измывались над ними в подсобке, а затем абсолютно нагими выгоняли на улицу. Теперь они сами будут отвечать перед законом. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района.

Известно, что события происходили в магазине в Серебрянке, который принадлежит крупной торговой сети. Фигуранты — директор и заведующий отделом.

Все началось со звонка горожанки, которая увидела выбегающего из магазина голого мужчину. Им оказался 38-летний неработающий минчанин, ранее неоднократно судимый за грабежи и неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Выяснилось, что в магазине он пытался похитить бутылку водки, спрятав ее под кофтой. Однако это заметили продавцы. Его завели в подсобку, где завотделом вместе с директором устроили самосуд: стали избивать, пустив в ход попавшийся под руку молоток. Кроме того, они требовали возместить ущерб от похищенных ранее товаров, к которым мужчина не имел никакого отношения. Затем его заставили раздеться догола и выпихнули в таком виде на улицу, заперев за ним дверь.

Вторым потерпевшим по делу проходит 54-летний безработный минчанин, тоже имеющий богатую преступную биографию: судим аж девять раз. В магазине он пытался умыкнуть бутылку настойки. Его постигла такая же участь. Помимо избиений и вымогательств, обвиняемые плеснули ему в лицо кофе, а после нагишом выпроводили на улицу.

Чтобы жертвы не оказывали сопротивления, их связывали и заклеивали скотчем рот. У всех жертв самосуда многочисленные кровоподтеки и ссадины, у одного мужчины сломан нос.

Правоохранители не исключают, что потерпевших по этому уголовному делу куда больше, но остальные побоялись обращаться в милицию, так как совершили в магазине кражу.

— Вместо такого унизительного самосуда работники торговли должны были вызвать наряд милиции. Уверен, безнаказанными те не остались бы, — подчеркнул заместитель прокурора Ленинского района Евгений Моисеенко.

К слову, 39-летний директор магазина неоднократно привлекался к административной ответственности, в основном за нарушение ПДД, и даже был судим за применение насилия в отношении госавтоинспектора. Его 29-летний коллега тоже ранее имел проблемы с законом — привлекался к уголовной ответственности за уклонение от воинского призыва. При этом вверенный им магазин всегда был на хорошем счету у вышестоящего начальства.

Уголовное дело уже направлено прокуратурой Ленинского района для рассмотрения в суд.