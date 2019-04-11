Эстония не впустила в свои воды российское судно 9 11.04.2019, 14:40

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На борту находились курсанты из оккупированного Крыма.

Министерство иностранных дел Эстонии запретило российскому учебному паруснику "Седов" вхождение в территориальные воды Эстонии, поскольку на его борту находятся курсанты из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Учебное судно "Седов" не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма", - говорится в заявлении ведомства.

По словам МИД, допуск судна в Эстонию противоречил бы политике непризнания аннексии Крыма. "Эстония не признает незаконной аннексии Крыма и, по нашей оценке, выдача разрешения учебном судну противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма", - добавили в министерстве.

Вхождение "Седова" в эстонские воды было запланировано на 13-14 апреля - за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. О невыдаче паруснику соответствующего разрешения стало известно 10 апреля. Посольство России в Таллинне назвало этот запрет "недружественным актом".