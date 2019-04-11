Суд в Глубоком присудил журналисту большой штраф 2 11.04.2019, 14:47

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Дмитрия Лупача судили по двум административным делам.

Всего по двум административным делам на 40 базовых величин (1020 рублей) оштрафовал Глубокский районный суд 11 апреля независимого журналиста Дмитрия Лупача.

Процесс вел судья Станислав Трапук.

По информации «Радыё Рацыя», Дмитрия Лупача судили по части 2 статьи 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ) и по части 1 статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В первом случае журналиста судили за сюжет на телеканале «Белсат», во втором - за то, что во время празднования Дня Воли поднял бело-красно-белый флаг. Как написали милиционеры в протоколе, таким образом он публично выразил свои политические интересы в связи с годовщиной образования Белорусской Народной Республики.

Судья Станислав Трапук вначале озвучил, что по первому делу Дмитрия штрафует на 36 базовых величин, по второй - на 10, а в совокупности путем частичного сложения будет 40 базовых величин, что составляет 1020 рублей.

В конце судебного заседания судья Станислав Трапук сказал, что в Глубокский РОВД будет направлено письмо по поводу недостатков, которые были выявлены при рассмотрении дела. А оформили дела на журналиста Дмитрия Лупача и передали их в суд лейтенант милиции Виктор Гирин и капитан милиции Сергей Цирбан. Он, кстати, был в качестве свидетеля вместе с курсантом милиции Алексеем Юргелем по делу, которое начал на журналиста лейтенант глубокском милиции Виктор Гирин.

Во время празднования Дня Воли Глубокский активистами Сергей Цирбан вместе с другими милиционерами снимал их на видеокамеру.