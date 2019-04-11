В Индии начались крупнейшие в мире выборы: миллион участков и миллиард избирателей 1 11.04.2019, 14:56

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Фото: The Guardian

Нынешние выборы станут одними из самых дорогих в мире - Индия потратит на них около 7 миллиардов долларов.

В четверг стартовали самые масштабные демократические выборы в современной истории — в Индии выбирают парламент. Почти миллиард человек проголосуют на около миллионе участков, пишет «Зеркало недели».

Партии будут бороться за 543 кресла в лок сабхе — нижней палате индийского парламента. Та партия, которая получит 272 или более мест, сможет сформировать правительство, а ее лидер станет премьер-министром.

Действующий премьер Нарендра Моди, возглавляющий правящую "Индийскую народную партию", пытается повторить успех 2014 года. Перед прошлыми выборами Моди обещал сделать Индию экономической и военной сверхдержавой.

Местные эксперты отмечают, что рейтинги Моди выросли после того, как Индия нанесла воздушные удары по пакистанской части Кашмира после того, как смертник устроил взрыв в индийской части — тогда погибли 46 индийских военнослужащих.

Соперник Моди — Рахул Ганди, внук Индиры Ганди, который возглавляет оппозиционный "Индийский национальный конгресс". Он систематически обвиняет Моди в разрушении демократических институтов страны.

В ходе предвыборной кампании Ганди заявлял, что "Индийская народная партия" разрушила судебную систему страны, наводнив суды "своими людьми", принимающими решения в интересах правительства.

Выборы в парламент Индии разделяются на семь этапов, первый из которых стартует 11 апреля, а последний — 19 мая. Подсчет голосов должен завершиться до 23 мая. Голосовать будут во всех 29 штатах и в семи союзных территориях.

Нынешние выборы станут одними из самых дорогих в мире — Индия потратит на них около 7 миллиардов долларов. Это примерно по 8 долларов на избирателя в стране, где около половины населения, по оценкам Всемирного банка, живет менее чем на 3 доллара в сутки.