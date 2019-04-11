Минлесхоз: Кресты в Куропатах не отражены в паспорте 19 11.04.2019, 15:17

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Фото: tut.by

Чиновники оправдывают государственный вандализм в урочище.

Заявления отдельных активистов об «оскорблении памяти» в связи со сносом крестов Куропатах «не имеют под собой исторической основы». Об этом говорится в пояснении, которое Минлесхоз дало у себя на сайте «ввиду обострившихся дискуссий относительно проведения плановых работ по благоустройству лесного фонда в урочище Куропаты», сообщает tut.by.

В комментарии министерства указано, что в период с 4 по 9 апреля 2019 года «плановые работы по благоустройству лесного фонда, снос незаконных объектов и установлено ограждение по границе охранной зоны» «Боровлянский спецлесхоз» проводил в соответствии с п. 10 Проекта зоны охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий (1930−1940 годы) в урочище Куропаты (Минский район)», а также на основании постановления Совета министров от 17 сентября 2018 г. № 675 «Об утверждении Правил благоустройства мемориалов и памятников воинской славы, одиночных и братских могил воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, воинских кладбищ, отдельных воинских участков общих кладбищ, мест массового захоронения гражданского населения» и Кодекса Республики Беларусь о культуре.

— Проводимые в апреле 2019 года работы являются продолжением «благоустройства данной территории», — говорят в министерстве.

Что касается 70 снесенных крестов, то, как утверждает Минлесхоз, «данные сооружения» не отражены в существующем паспорте объекта и не имеют никакого отношения к «увековечиванию памяти жертв сталинского террора».

В подтверждение этой мысли министерство приводит статью «депутата» Игоря Марзалюка в газете «СБ. Беларусь сегодня». В ней говорится, что «погребения были осуществлены во второй половине 1930-х, причем не раньше 1937 года» и что «расстрельным местом был исключительно высокий холм в глубине нынешнего лесного массива и его склоны».

«Таким образом, заявления, что самовольные кресты были установлены на месте расстрелов и захоронений, — полное вранье», — пишет в своей статье депутат Игорь Марзалюк.

«Таким образом, заявления отдельных активистов об «оскорблении памяти» и т.д. фактически не имеют под собой исторической основы и, по сути, намеренно вводят общественность в заблуждение. Следует также подчеркнуть, что все кресты, установленные на территории урочища законным образом, при проведении работ по благоустройству были сохранены. На территории комплекса можно найти, в том числе, и одни из самых первых крестов, что говорит о трепетном отношении государства к сохранению памяти. Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь обращает внимание граждан на необходимость соблюдения законодательства на территории государственного лесного фонда», — заключает в своем комментарии Минлесхоз.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

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В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.