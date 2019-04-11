Порошенко: Избирательная кампания напоминает фильм «Эквилибриум»10
- 11.04.2019, 15:21
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По словам президента Украины, виртуальный кандидат обращается ко всем исключительно с экранов телевизоров или смартфонов.
Президент Украины и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко сравнил избирательную гонку с сериалом, где один из кандидатов играет роль.
Об этом он сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности, сообщает «Укринформ».
«Сегодня в Украине проходит действительно уникальная избирательная кампания. Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Исключительно с экранов телевизоров или смартфонов. Это напоминает фильм «Эквилибриум». Посмотрите при случае», - сказал Порошенко.
По его убеждению, оппонент сейчас прячется за телевизионным образом. «Никакого «лидера» на самом деле не существует. Существует только его телевизионный образ, за которым прячется группа людей с циничными интересами. Легко быть президентом телесериала - в виртуальном мире. Однако очень сложно быть лидером одной из крупнейших европейских стран в мире реальном», - сказал президент Украины.
Он призвал соотечественников понять, что ныне главная угроза, которая стоит перед страной, - опасность потерять государство.
Второй тур выборов президента Украины, в который вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, состоится 21 апреля.