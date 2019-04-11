Турчинов: РФ готовится к полномасштабной войне в Европе 7 11.04.2019, 15:56

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Александр Турчинов

Первый плацдарм, который Кремль попытается взять – Украина.

Россия готовится к полномасштабной войне в Европе. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов на Киевском форуме по безопасности, сообщает корреспондент издания "Гордон".

"Эпицентром дестабилизации в Европе, эпицентром разрушения паритетов безопасности в течение последних пяти лет выступает РФ. Именно РФ пять лет ведет войну против нашей страны. Оккупация Крыма, оккупация части Донбасса... Фактически каждый день есть погибшие и раненые военные украинских силовых структур", – сказал он.

По словам Турчинова, в последние годы быстро строится военная инфраструктура вдоль украинский границы.

"Это для нас очень серьезная опасность. Для наступления, которое готовится Россией, будут использованы шестая и четвертая армии воздушно-космических войск. Они расположили вдоль нашей границы восемь ракетных бригад, для наступления на граничном театре военных действий в Украине готовятся четыре дивизии и пять бригад воздушно-десантных войск, пять бригад и один полк морской пехоты. И даже этот ресурс Россия считает недостаточным. В южном военном округе началось формирование шести резервных так называемых казачьих дивизий... Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в военную инфраструктуру. Она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе. И первый плацдарм, который они попытаются взять, – наша Украина", – сказал секретарь СНБО.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.