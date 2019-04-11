Артем Милевский: Будет грандиозное событие, если Зеленский станет президентом Украины 3 11.04.2019, 16:39

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Форвард брестского «Динамо» прокомментировал президентские выборы в Украине.

В "Квартале 95" когда-то были шутки про Артема Милевского, и ему понравилась пародия в исполнении Евгения Кошевого, пишет "Прессбол".

- Я их очень люблю, И Вове [Владимиру Зеленскому] желаю удачи. Для многих, с кем общаюсь, это будет грандиозное событие, если он станет президентом Украины. Поэтому удачи, здоровья!.. Посмотрим, чем это все закончится, — сказал футболист в прямом эфире Николаю Ходасевичу.