В Минске некоторые маршрутки повысили стоимость проезда 1 11.04.2019, 16:03

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Перевозчики ссылаются на то, что каждую неделю дорожает топливо.

В Минске некоторые перевозчики подняли стоимость проезда в маршрутках. Владельцы фирм, обслуживающих маршруты, говорят, что для подорожания есть объективные причины. Tut.by выяснил, собираются ли поднимать стоимость проезда в маршрутке до 2 рублей остальные столичные перевозчики.

— Маршрутка 1077, которая идет от Сухарево до Комаровки, еще неделю назад подорожала с 1,5 до 2 рублей, а сегодня и в маршрутке 1212 от Сухарево до Чижовки подняли цену за проезд до 2 рублей, — рассказывает минчанка Ульяна.

В фирме, машины которой обслуживают маршрут 1212, подтвердили подорожание с 11 апреля и пояснили, что повышение стоимости проезда обосновано.

— У нас проезд стоил 1,5 рубля больше чем полтора года, хотя уже все давно по 2 рубля возят, а у нас самый длинный маршрут. К примеру, маршрутки 1091 стали за 2 рубля возить уже несколько месяцев назад, — сказали в фирме. — Но мы оставили 1,5 рубля от конечной до метро Пушкина, а 2 рубля — это весь маршрут.

В фирме заверили, что до лета все маршрутки подорожают, потому что издержки растут каждый месяц.

— Каждую неделю дорожает топливо. Столичный транспорт и связь — организация, которая обслуживает маршруты, навигацию, транспортная инспекция, прохождение медика и механика, страховки пассажиров перед перевозчиком — все это дорожает, — пояснили в фирме.

Были в Минске маршрутки, проезд на которых стоил рубль, к примеру 1076, которая ездит от Ландера в Курасовщине до "Экспобела". Оказалось, что она тоже подорожала, еще в марте, правда, до 1,5 рубля.

— В ближайшее время еще поднимать цену мы не планируем, — сказали в дирекции фирмы, которая обслуживает маршрут.