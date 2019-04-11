Власть в Судане перешла к военным 2 11.04.2019, 16:18

Фото: EPA

Правитель Судана 75-летний Омар аль-Башир находится под стражей, заявил министр обороны.

Президент Судана Омар аль-Башир арестован. Об этом министр обороны Судана Авад бен Ауф заявил в ходе телеобращения в четверг, 11 апреля, пишет «Немецкая волна».

По его словам, военные будут управлять страной в течение переходного периода, который продлится два года.

В Судане на три месяца вводится режим чрезвычайного положения. Воздушное пространство страны будет закрыто на 24 часа, а контрольно-пропускные пункты на границах - до дальнейших распоряжений, добавил министр.

О решении военных отстранить от власти действующего президента и распустить правительство, ранее сообщил арабский телеканал Al-Mayadeen. По информации телеканала Sky News Arabia, 75-летний глава государства находится под домашним арестом.

Ранее в этот же день в столице Судана Хартуме десятки тысяч человек вышли на антиправительственные протесты. Военнослужащие окружили здание министерства обороны страны, сообщают очевидцы агентству Reuters. По их словам, солдаты находятся на основных улицах и мостах Хартума.

Спецслужба Судана объявила об освобождении политзаключенных

Служба национальной разведки и безопасности Судана заявила, что все политические заключенные в стране будут выпущены на свободу. Эту информацию распространило государственное информагентство.

Чрезвычайное положение в Судане

Акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года. Изначально протестующие выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно управляющего страной президента.

Это привело к тому, что в феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допускать новых протестов. Тем не менее люди продолжили выходить на улицы с требованиями отставки главы государства.

Суд в Гааге подозревает аль-Башира в организации геноцида в Дарфуре

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча, который поддержали исламисты. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек.