Африканский тест 11.04.2019, 16:49

Как повлияет на Россию переворот в Судане.

Утром в четверг суданский телеканал Al-Hadath сообщил о том, что президент страны Омар аль-Башир арестован. Его задержали в аэропорту Хартума 10 апреля при попытке вылететь в одну из соседних стран. Точной информации о нынешнем местонахождении президента пока нет, пишет специальный корреспондент «Новой газеты» Ирина Гордиенко. Омар Хасан аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате военного переворота. Высшим госорганом в Судане стал тогда Совет командования революции и национального спасения под его руководством. В 1993 году аль-Башир стал президентом страны.

Также сейчас задержан экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммад Хусейн, глава правящей партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун и бывший вице-премьер Судана Али Осман Таха.

Десятки тысяч суданцев с самого раннего утра вышли на улицы Хартума. Аэропорт блокирован, в столицу введены дополнительные подразделения армии и бронетехника, полиция исчезла с улиц.

Вероятно, власть в стране переходит к Военному совету Судана под командованием первого вице-президента, министра обороны Авада бен Ауфа.

Авад бен Ауф занимает пост первого вице-президента с февраля этого года. В прошлом он возглавлял военную разведку Судана и занимал пост замначальника генштаба, работал на дипломатических должностях после отставки в 2010 году. Министерство обороны он возглавляет с 2015 года. Именно от него исходил призыв к силовым структурам страны не применять силу против протестующих, которые с 6 апреля проводят крупнейшую забастовку у штаб-квартиры главного командования Вооруженных сил Судана в Хартуме.

Фото: EPA

Беспрецедентные в новейшей истории Судана массовые волнения не стихают в стране с декабря 2018 года. Причина — усугубляющийся экономический кризис: повышение цен на хлеб, муку, топливо и острый дефицит продуктов питания. Манифестанты требуют отставки президента аль-Башира, которой правит страной вот уже 30 лет. Важный нюанс — протесты начались с провинций и за несколько дней охватили практически всю страну: около 30 городов, в том числе и столицу Хартум. В разных уголках страны они зачастую переходят в столкновения с силами правопорядка, которые применяют слезоточивый газ, дубинки, огнестрельное оружие. В ряде городов сожжены здания Национальной службы разведки и безопасности и местных администраций. Таких волнений страна не знала со времен обретения независимости от Великобритании в 1956 году. В протестах участвуют студенты, школьники, женщины, врачи, учителя, юристы, банковские работники.

В начале февраля официальные власти Судана заявили о 31 погибшем в ходе столкновений. По подсчетам международных организаций, число погибших к началу апреля превысило 50 человек.

Экономические проблемы и всплеск протестного движения обострили и политическую ситуацию в стране.

Еще 24 декабря президент Омар аль-Башир опубликовал послание к нации, в котором возложил ответственность за организацию беспорядков на вооруженную суданскую оппозицию — дарфурское (Дарфур — одна из южных провинций республики) Суданское освободительное движение (армию) — СОД/А, действующую при поддержке Израиля. Глава государства назвал протестующих «предателями, иностранными агентами, диверсантами».

Омар аль-Башир. Фото: EPA

В конце февраля президент Омар аль-Башир распустил правительство страны, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год для выхода из кризиса (позднее парламент сократил его действие до полугода). В стране был введен комендантский час, арестован ряд активистов и лидеров протеста, закрыты университеты, заблокированы социальные сети, приостановлен выпуск газет.

Тем временем на Судан идет и международное давление. 10 апреля США, Великобритания и Норвегия призвали власти Судана освободить всех политических заключенных, не допустить вооруженных столкновений с протестующими, отменить чрезвычайное положение и начать национальный диалог. Более того, по информации ряда СМИ, суданская оппозиция пыталась наладить контакты с российскими властями, чтобы уверить их, что изменения в стране в интересах России.

Напомню, еще в начале января 2019 года влиятельная британская газета The Times со ссылкой на оппозицию Судана сообщила, что в Хартуме замечены русскоязычные наемники, выступающие на стороне властей.

По данным газеты, это были представители ЧВК «Вагнер», по некоторым данным, афиллированной с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

В конце января МИД России официально признал наличие российских инструкторов в Судане. «Наши инструкторы, конечно, есть в Судане. Просят помочь в подготовке кадров, там есть и частные, и государственные инструкторы, — заявил «Интерфаксу» спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. — Правительство России в курсе деятельности этих инструкторов. У нас есть контакты с суданским руководством, мы знаем, какие у них нужды, потребности, обращения к различным российским структурам — государственным, частным».

— Россия тесно связана с Суданом. Последние годы Судан стал одной из основных площадок тестирования новой российской политики по отношению к африканским странам. Происходило широкомасштабное развитие стратегического партнерства, о котором постоянно говорили наши дипломатические представители.

Недаром президент аль-Башир в ходе визита в Россию в 2017 году говорил Путину о том, что Судан — ключи от Африки.

Судан — крупнейшая экономика на Восточном побережье Африки от Египта до ЮАР, она находится на перекрестке торговых путей и геополитически очень важна. Именно Судан использовался Россией в качестве площадки для подготовки вхождения России в Центрально-Африканскую Республику.

Россия последовательно поддерживает Судан в его действиях в подавлении вооруженных повстанцев в южной провинции Дарфур. На международной арене российские представители придерживаются той позиции, что это внутреннее дело страны, в которое не имеют право вмешиваться третьи страны. Со своей стороны, Судан наряду с еще несколькими странами дважды поддержал Россию в ООН, когда решался вопрос о введении санкций за Крым (голосование в ООН по этому вопросу проходило в 2014 и 2018 годах. — И.Г.).

Россия активно использует Судан в своих миротворческих инициативах на Ближнем Востоке и в Африке. Например, в декабре 2018 года президент аль-Башир был первым лидером страны Лиги арабских государств, который официально посетил Сирию. Он вел переговоры о том, каким образом возможно заново интегрировать Сирию в Лигу арабских государств.

Огромное значение имеет военно-техническое сотрудничество и сотрудничество в вопросах безопасности между Россией и Суданом. Несмотря на все международные санкции, Россия (наряду с Китаем и странами бывшего СССР) с конца 90-х — начала 2000-х годов продает Судану оружие. По некоторым оценкам, за последние 20 лет Судан закупил у нас вооружения на один миллиард долларов. В Судане действует российский технический вертолетный центр. Примерно с этого же времени в Судане работают российские военные инструкторы — постоянный контингент человек 30, они занимаются обучением военных и консультацией в вопросах безопасности. Также суданские военные обучаются и на территории России.

Сейчас сложно сказать, насколько интересы России пострадают от происходящего в Судане. Никакой определенной информации пока нет. Официально неизвестно, кто возглавит страну и на каких условиях. С наибольшей вероятностью это будут военные. Объявят создание Военного переходного совета, а потом через год проведут выборы, как это было при перевороте в 1985 году. По военной линии связи наших стран очень тесные.