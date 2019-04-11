Суд в Бресте вынес приговор сыну российского олигарха 11.04.2019, 17:08

Александр Шарыго арестован на три года.

11 апреля в суде Московского района Бреста огласили приговор по обвинению 24-летнего россиянина Александра Шарыго в хранении и перевозке наркотиков через границу, пишет tut.by.

Молодого человека признали виновным в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств (ч. 1 ст. 328), а также перемещении наркотиков через государственную границу (ч. 1 ст. 328−1). Ему назначили 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Кроме того суд применил к обвиняемому спецконфискацию его автомобиля Mercedes AMG CLA 45 как средства совершения преступления, рассказал журналистам заместитель Брестского транспортного прокурора Алексей Займист.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Свою вину молодой человек признал полностью.