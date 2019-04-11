Битва за респект Вячеслав Половинко

11.04.2019, 17:37

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Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Идея заставить власть отвечать за неуважение к народу становится вирусной.

Вслед за Львом Шлосбергом, который предложил меры по борьбе с хамством чиновников по отношению к обычным людям (можно назвать это «пакет Шлосберга»), с инициативой наказывать госслужащих за грубость выступили и другие политические силы. Наиболее мощный ход среди остальных сделала группа депутатов от КПРФ, которая внесла в Госдуму законопроект об ответственности чиновников не только за оскорбление граждан, но и целых социальных групп. Валерий Рашкин, Вера Ганзя, Ольга Алимова и Алексей Корниенко предлагают внести поправки в законы «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ».

В целом предложение коммунистов очень похоже на инициативу Шлосберга. Депутаты от КПРФ предлагают запретить госслужащим «публичные оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой информации, выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным (профессиональным) или иным группам граждан».

Система наказаний также идентична: административные штрафы с градациями от 50 до 500 тысяч рублей. А как еще иначе бороться с хамством, которого стало слишком много, — другой логики быть не может, считают авторы законопроекта.

Вера Ганзя (на первом плане), КПРФ, уверена, что законопроект, очень напоминающий инициативу Льва Шлосберга, провалят единороссы. Фото: Александр Шалгин / пресс-служба Госдумы / ТАСС

Пока инициатива еще не рассматривалась по существу, однако для ее продвижения — в том числе в регионах — КПРФ «готова работать со всеми здоровыми политическими силами», говорит «Новой» один из соавторов Вера Ганзя, отмечая, что в курсе законопроекта Шлосберга. К тому же периодически у коммунистов возникают коалиции по тем или иным вопросам с ЛДПР и «Справедливой Россией»: как правило, это происходит тогда, когда нужно показать зубы в борьбе с большинством «Единой России». Но это именно что большинство, и Вера Ганзя отдает себе в этом отчет:

«Конечно, наш законопроект провалят».

Это и так, и не так одновременно. Прямо сейчас у «Единой России» нет никакого интереса в одобрении такого законопроекта, поскольку немалая часть резонансных высказываний чиновников исходит именно от представителей правящей партии. Но, например, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в феврале предлагал публиковать сомнительные заявления депутатов на сайте Госдумы, ибо «действительно, это стыд». Иными словами, если сверху захотят принять такой законопроект и «конъюнктура будет способствовать», то это предложение всегда можно принять, говорит политтехнолог Владимир Перевозчиков. «То, что мы сейчас видим, — это декларация о намерениях, — объясняет он в беседе с «Новой». — Но система работает не так, и законопроекты принимаются совсем по-другому». Медиакампания, которая сейчас очевидным образом будет наращиваться вокруг законопроекта, вряд ли принесет какой-то эффект, решение в любом случае будет кулуарным и без учета мнения того самого «народа», добавляет Перевозчиков.

Нынешняя ситуация неоднозначна еще и тем, что ее «троллинговый» вид не несет в себе никакой опасности для власти, а если подойти к предложению на полном серьезе, то в нем много дыр, говорит политолог Дмитрий Орешкин.

«В основе своей такие законопроекты — это все равно эрзац, — сетует он. — В нормальной правовой среде неуважение к народу наказывается в избирательном процессе, за того или иного политика просто не голосуют». А используемая терминология вроде слова «народ» дает широкое поле для злоупотреблений, если даже гипотетически предположить, что законопроект будет принят.

«Народ» — это категория из советской системы ценностей, — уточняет Орешкин. — От его имени всегда говорил условный «товарищ Сталин». Права решать, в какой степени и когда «народ» оскорбится, у граждан в любом случае не будет. Так что в формате консолидированной попытки огрызнуться на глупые и вредные законы со стороны власти новая инициатива выглядит неплохо, но если этот оскал зайдет далеко — нужно будет очень хорошо подумать, чтобы его не обернули против самих же инициаторов».

Вячеслав Половинко, «Новая газета»