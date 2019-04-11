В Каменецком районе сто человек ищут маленького мальчика 2 11.04.2019, 17:47

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Ваня Волошин

Вчера утром ребенок, которому еще нет двух нет, вышел из дома и не вернулся.

Мальчик Ваня Волошин, которому еще нет двух лет, вышел из дома в деревне Любашки Каменецкого района Брестской области днем 10 апреля. Через сутки после исчезновения его не нашли, передает «Радыё Свабода».

Мать Вани обратилась в милицию в 21:00 10 апреля. Она рассказала, что сын вышел из дома около 15:00 и не вернулся, сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома.

Мальчик был одет в синий спортивный свитер с красными полосами на рукавах.

На поиски ребенка сразу направились милиционеры, спасатели, пограничники, военные. В Любашки уже направляются поисковые отряды волонтеров из разных городов Беларуси. Поиски продолжаются до сих пор.

Как рассказал староста деревни Любашки Михал Куделько, в семье четверо детей, Ваня младший. Переехали сюда около 10 лет назад.

Староста говорит, что поиски ведут около ста человек.

«Ребята ходили здесь, по колодцам искали. Вездеход приехал и поехали в лес, на болото. Человек сто. Весь вечер искали и сейчас ищут. Вся деревня в машинах», - рассказывает Михаил Куделько.

Деревня Любашки находится в 20 километрах от Беловежской пущи, до ближайшего леса около 4 километров.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Вани Волошина, просят сообщить по телефону 102.