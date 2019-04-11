Запуск «Северного потока-2» может затянуться на несколько лет 1 11.04.2019, 18:16

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

России придется договариваться с Украиной о транзите газа в Европу, считают в Еврокомиссии.

Газпрому придется договариваться с Украиной о транзите газа в Европу, так как газопровод Северный поток-2 не получится запустить в конце 2019 года. Об этом заявил заместитель гендиректора Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт, передает liga.net со ссылкой на The Moscow Times.

По его словам, сроки запуска газопровода на несколько лет будут сдвинуты, что заставит РФ договориться с Украиной о продлении контракта на транзит газа.

"Это то , что приведет российскую сторону к столу… И это наш козырь с Россией", - сказал он в ходе конференции по вопросам безопасности Европейского Союза в сфере энергетики.

Ранее вице-президент ЕК Марош Шевчович предложил провести трехсторонние газовые переговоры (между Украиной, Россией и ЕС) сразу после президентских выборов в Украине.

В конце января 2019 года в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину из России в Европейский Союз. По итогам переговоров министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Газпром предложил продолжить все действующие контракты с НАК Нафтогаз Украины.

Но для этого НАК должен был простить российскому монополисту долг в $2,6 млрд, а также подписать с ним мировое соглашение. Украина такой вариант отвергла.