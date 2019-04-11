Фан-клуб минского «Динамо» объявил о возможности закрытия из-за слухов о назначении Захарова 11.04.2019, 18:25

Фанаты «зубров» написали открытое коллективное письмо к руководству клуба.

Фан-клуб минского «Динамо» «BYzone» отправил открытое коллективное письмо в клуб, высказав в нем свою позицию по поводу слухов о назначении Михаила Захарова тренером клуба, следующего содержания:

«Уважаемое руководство ХК «Динамо-Минск»!

Обращаемся к Вам от лица всех представителей ОО «Клуб болельщиков хоккейного клуба «Динамо-Минск», всех кто когда-либо был частью нашей большой семьи BYzone, всех активных болельщиков ХК «Динамо-Минск»!

В связи со всё чаще появляющимися слухами о возможности назначения главным тренером ХК «Динамо-Минск» Захарова М.М. считаем необходимым высказать свою позицию по данному вопросу, так как уже 9 лет наш фан-клуб активно поддерживает команду в любых ситуациях, как на домашних, так и на выездных матчах, всецело отдавая себя бело-синим цветам.

Мы всегда отстаивали гордое имя нашего клуба «Динамо-Минск» при любых попытках посягательства на нашу команду.

Мы не хотим оперировать слухами, но все знают много историй, которые выставляют Захарова М.М. в не лучшем свете как тренера, так и человека. Мы не будем обсуждать эти случаи, а лишь выскажем свою позицию.

Наш фан-клуб категорически возражает против назначения Захарова М.М. главным тренером ХК «Динамо-Минск». Ответственно заявляем, что в случае появления данного человека в структуре клуба, наше общественное объединение будет вынуждено приостановить свою деятельность вплоть до закрытия.

Активная поддержка будет отсутствовать на фан-секторе и мы по возможности будем агитировать болельщиков не посещать матчи ХК «Динамо-Минск», хотя уверены, что большинство из них поддержит нас и без дополнительной агитации.

Нам очень жаль, что приходится выступать с таким заявлением, но мы не можем по-другому. Мы преданы нашему клубу, нашим цветам, нашему городу, но с приходом Захарова М.М. в наш клуб, ХК «Динамо-Минск» прекратит свое существование для всех истинных болельщиков команды, поэтому и мы не видим смысла в дальнейшем существовании нашего фан-клуба.

С уважением, действующие члены ОО «Клуб болельщиков хоккейного клуба «Динамо-Минск», – говорится в сообщении.