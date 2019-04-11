История «могилевского цунами» 4 11.04.2019, 18:42

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ФОто: Олег Давид Лисовский

В Могилеве прошла первая экскурсия по местам крупнейшего в стране «цунами».

Настоящая техногенная катастрофа произошла на реке Дубровенка 77 лет назад – 10 апреля 1942 года. Экскурсию по следам могилевского потопа провел директор музея истории Могилева Алексей Батюков. Вместе с ним на вопросы могилевчан отвечал краевед Александр Копенкин, передает «Белсат».

Экскурсия прошла в пойме реке Дубровенки в самом центре города. Катастрофа произошла возле высокой насыпи, сверху которой проложена железная дорога, а внизу – труба для реки.

Как выглядела насыпь в 1942 году. Фото из коллекции Олега Давида Лисовского

Предпосылки потопа

В июле 1941 года во время обороны Могилева насыпь повредили, трубу завалило землей. Пропускная возможность трубы снизилась и вода стала накапливаться. Катастрофа нагнеталась 9 месяцев, и за это время никто ее не предотвратил.

Послушать о великом потопе на Дубровенке собралось много народа. У экскурсии есть большой потенциал

Осенью 1941 года Могилев находился под немецкой оккупацией. В городе одновременно существовали как немецкие, так и советские органы управления. Время от времени с обеих сторон делались малоуспешные попытки расчистить трубу.

День катастрофы 10 апреля

В апреле 1942 года проблемой поручили заниматься немецким специалистам-саперам. Они пробурили три отверстия в насыпи, чтобы хоть немного спустить воду, но этого не хватило, вода уходила медленно.

На фотографиях, сделанных немцами, хорошо виден масштаб трагедии

10 апреля саперы сделали небольшой взрыв, чтобы снять верхнюю часть насыпи. И именно этот взрыв и привел к трагедии. Сами специалисты стали первыми жертвами потопа. Вода хлынула вниз в пойму реки и снесла все на своем пути: дома, деревья, людей. Первый вал воды достигал 10-15 метров. Стихия бушевала около 20 минут. Когда вода сошла, вся пойма реки оказалась засыпана песком.

Чтобы сделать последствия потопа более наглядными, организаторы экскурсии демонстрировали старые фотографии, сделанные немецкими солдатами. Эти фотографии выкупил на интернет-аукционах уроженец Могилева коллекционер Олег Давид Лисовский.

Краевед Александр Капенкин (в центре) демонстрирует фотографии 1942 года

За 77 лет Дубровенка сильно изменилась

Воспоминания свидетелей

На экскурсию пришла Софья Струнчанко, которой во время потопа было 4 года.

«Деревья плыли, дома плыли, коровы плыли. Люди пошли в баню и ее тоже унесло. Это было очень страшно, люди кричат, но помочь им никак нельзя. Как ты пойдешь, если такой потоп? Если все стихло, на берегах чего только не было, и швейные машинки, и мебель – все имущество, последними вынесли из разрушенных домов. Кто брал это, кто-то не брал», – говорит Софья Струнчанко.

Очевидцы вспоминают, что волной снесло и Быховский рынок, а это был базарный день… Жителей Могилева предупреждали о возможных последствиях. По радио, в газетах распространялась информация об опасности. Буквально перед самым потопом по Дубровенке ходили немцы и просили людей покинуть эти места. Но люди до последнего не верили.

Экскурсия по Дубровенке прошла в годовщину потопа — 10 апреля

Для могилевчан история о цунами — новинка. Считается, что тема долгое время замалчивалась

Фотографии, сделанные немецкими солдатами. Их выкупил коллекционер Олег Давид Лисовский

Помощь пострадавшим

Есть версия, что могилевское «цунами» 10 апреля 1942 года унесло жизни двух тысяч людей, но историки предполагают, что жертв цунами могло быть в разы больше.

По некоторым данным, часть людей смогла получить компенсацию от немецких оккупантов в виде материальной помощи. Она досталась тем, чьи дома были застрахованы. Сегодня место катастрофы никак не отмечено. Экскурсия по местам потопа прошла в первый раз и благодаря «Фестивалю экскурсоводов».