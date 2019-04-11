Литва отозвала посла в России 1 11.04.2019, 18:48

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Посол был отозван из-за угрозы в его адрес.

В четверг, 11 апреля, Литва отозвала посла в России Ремигиюса Мотузаса для консультаций из-за поступающих в его адрес угроз, сообщает Delfi .

В МИД Литвы заявили, что посол отзывается для консультаций из-за угроз которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора "в деле 13 января"

Дело 13 января. 27 марта 2019 года литовский суд признал экс-министра СССР Дмитрия Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время штурма телецентра в Вильнюсе в 1991 году. Живущий в РФ Язов был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы.

Кроме того, посол Мотузас имеет статус специального свидетеля, присвоенный ему рамках дела о взятке за выдачу визы, которое расследуется в Литве.

Президент Даля Грибаускайте подчеркнула, что Мотузас из-за своего статуса спецсвидетеля по делу о взятке бросает тень на дипломатическую службу.

Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.