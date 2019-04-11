Президент Австрии: Лучший Brexit – это отсутствие Brexit 11.04.2019, 19:01

Александр Ван дер Беллен заявил, что наилучшим из возможных вариантов Brexit будет отказ от него.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на APA.

"Лучший Brexit – это отсутствие Brexit. Второй лучший Brexit – это тот, о котором ЕС договорился с Лондоном. Абсолютно нежелательным является жесткий Brexit без всякого соглашения", - сказал Ван дер Беллен.

Также президент приветствовал решение об отсрочке Brexit до 31 октября.

Ван дер Беллен выразил надежду, что правительство и парламент Великобритании используют это время для достижения хорошего результата.

Напомним, страны Евросоюза и Британия договорились о "гибком" продлении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября этого года.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что согласно европейским законам Великобритания может принять участие в выборах в Европейский парламент.

В ответ на это премьер Британии Тереза Мэй заявила, что страна может покинуть ЕС еще до выборов.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.