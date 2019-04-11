Израильский аэропорт включил полет на Луну в электронное расписание 1 11.04.2019, 19:08

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На онлайн-табло аэропорта имени Давида Бен-Гуриона значится прилунение аппарата «Берешит».

Главный аэропорт Израиля включил близящийся к завершению полет на Луну в расписание посадок, которые ожидаются в четверг вечером, передает ria.ru.

На онлайн-табло тель-авивского аэропорта имени Давида Бен-Гуриона по соседству с рейсами из Стамбула и Мадрида значится прилунение аппарата "Берешит" в 22.00 и оговоркой, что время "не окончательно".

Организаторы лунной экспедиции говорят, что посадка беспилотного космолета, который уже находится на орбите спутника Земли, ожидается в районе 22.25. В случае успеха Израиль станет четвертой страной, достигшей Луны, после США, СССР и Китая.