Волкер: США поддерживают принципы, а не кандидатов 11.04.2019, 19:33

Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента в Украине записал видеообращение, в котором упомянул выборы и войну.

США традиционно не поддерживают никого из кандидатов на выборах в других странах, в данном случае – в Украине, однако Вашингтон выступает за соблюдение принципов. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер в видеообращении в рамках Киевского форума по безопасности, передает liga.net.

"Мы твердо поддерживаем Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и строительстве сильной, суверенной, безопасной страны, которая защищает украинский народ", - сказал он.

Волкер также отметил, что ни одна страна в Европе не сталкивается с такими угрозами, с какими сталкивается Украина каждый день в течение пяти лет и речь идет не только об агрессии России, но также о политических и экономических вызовах.

"Это – очень тяжелые времена…Но что вдохновляет – это то, как украинцы ответили на эти вызовы, отстраивая крепкую и единую национальную идентичность", - сказал Волкер.