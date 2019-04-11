Литовский бизнесмен: С советских времен в сельском хозяйстве Беларуси ничего не поменялось 4 11.04.2019, 19:44

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Почему при Лукашенко колхозы останутся убыточными.

Директор по развитию литовской компании «Адриус» Иван Рак прокомментировал требование Лукашенко в адрес руководителей сельхозорганизаций — рассчитывать на собственные силы, передает «Салiдарнасць».

— Все, дурница должна быть закончена, — предупредил глава государства.

Бизнесмен Иван Рак провел параллель:

— Как бывает у мужиков: ему нравится много женщин, он в поиске. А потом, когда он много чего в жизни попробовал, говорит: «Да все это были дурницы, а сейчас хочу дворянку столбовую, настоящую любовь, красавицу».

Так и здесь, получается, что за 24 года своего правления Лукашенко понял, что колхозы, которые финансировались за государственный бюджет, они в принципе выполняли роль не столбовой дворянки, а дурницы, которая собиралась попасть на бал, чтобы показать свои результаты — за чужой счет. Сейчас получается, что после всех этих дурниц ... ему хочется молодицу.

Во время поездки в Логойский район Лукашенко высказал желание посмотреть, как работают подшефные хозяйства и предложил «кого-то еще догрузить дополнительно колхозами, совхозами». Например, МТЗ или «Белоруснефть».

Литовский бизнесмен считает, что в результате этого эксперимента хозяйства не станут успешными. Он вспоминает, как в начале 90-х народ массово занимался самогоноварением. Возникла проблема купить муку.

— В магазинах райпо была сделана такая схема: хочешь купить муку или дрожжи, которые тоже тогда были дефицитом, — купи гнилую селедку или рыбу, — рассказывает Иван Рак. — И вот счастливый человек, который купил два мешка обойной муки или дрожжи, брал гнилую селедку и минтай — и выбрасывал. Так будет и с колхозами. Их дают в нагрузку. Человек, который знает, что хочет от Лукашенко получить преференции, получит эти деньги, а колхоз просто выплюнет. Деньги раздербанят — куда-то направят, а результата не будет.

И привел в пример еще одну историю.

— В Минске был известный бизнесмен Шитик, который потом взял фамилию Даньков. У него был игровой холдинг. Падение Данькова началось с того, что ему в нагрузку дали колхоз и сказали: «Юра, вот ты им будешь заниматься». После этого его бизнес начал трещать по швам. Все закончилось рейдерским захватом его активов.

— Есть ли в Литве совещания по колхозам-навозам-коровам-надоям?

— В Литве сегодня мощное агролобби. Есть аграрная партия, которая лоббирует интересы литовских фермеров. В Литве сегодня много желающих заняться земледелием, животноводством, производством молока и др. Вопрос только в том, что Евросоюз мешает квотами.

По словам Ивана Рака, в этом году заканчивается бюджетирование ЕС, и сейчас литовские фермеры думают, как производить больше продукции.

Он подчеркивает, что ни премьер, ни президент не обращают внимания на сельское хозяйство:

— Есть министерство сельского хозяйства, которое этим занимается. Есть европейские фонды, которые поддерживают фермеров. Есть специальные гранты, которые дотируют производство экологически чистой продукции.

...Лукашенко считает, что все знает в сельском хозяйстве. Арцименя, Бедуля, Старовойтов — разве за все годы правления он хоть раз с ними пообщался?

Затронул Иван Рак и скандальную историю со шкловскими коровами. После вояжа в хозяйство агрохолдинга «Купаловское» он пообщался с жителями некоторых районов Беларуси.

— Сельские жители, которым по 50-60 лет, говорят: «Почему коровы тощие, грязные и обгаженные? Потому что воровали люди и будут дальше воровать, не имея достойной зарплаты. Коровы будут недополучать сухое молоко, комбикорма, солому и т.д.».

Психологически белорусы привыкли: если им недоплачивают, они несут домой. Люди стали несунами.

С советских времен, считает Иван Рак, в сельском хозяйстве Беларуси ничего не поменялось, потому что существует отчуждение граждан от собственности на землю и средств производства.