Выборы в Украине: черный лебедь может прилететь к любому из кандидатов 2 11.04.2019, 19:56

Социологи, политологи и штабы о свежих рейтингах.

Владимир Зеленский существенно оторвался от Петра Порошенко в президентском рейтинге. За него готовы проголосовать 61% украинцев, которые намерены голосовать во втором туре. Зато, 24% планируют поддержать за действующего президента Петра Порошенко. Еще 15% затрудняются ответить. Такие данные приводит социологическая группа Рейтинг, передает nv.ua.

Среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать, шоумена готовы поддержать 71%, а Порошенко – 29%. Среди всех опрошенных 51% назвали своим кандидатом Зеленского, а 21% – действующего президента, 18% – не определились.

Исследование проводилось 5-10 апреля среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов. Погрешность не превышает 1,8%.

Протестные настроения избирателей

Динамика мотивов голосования во втором туре свидетельствует о росте протестных настроений избирателей обоих кандидатов. Об этом рассказал директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

Три четверти сторонников Порошенко готовы отдать свой голос именно за него, а четверть голосуют скорее против Зеленского. Более 40% избирателей шоумена планируют проголосовать именно за него, потому что они против Порошенко.

"Избирателей Зеленского мы спросили: а вот голосуя за Зеленского, вы голосуете за самого Зеленского, или, скорее, Петра Порошенко? Вот здесь мы получили еще 41% избирателя Владимира Зеленского, которые скорее голосуют против Петра Порошенко, а не за Владимира Зеленского, 57% сказали, что они голосуют просто за Зеленского, но значительный показатель, и он очень весомый – это против действующего президента. В динамике также мы видим рост почти в полтора раза", – отметил Антипович.

Подтвердятся в ходе голосования

Результаты социологических опросов, которые демонстрируют существенное преимущество Зеленского, скорее всего, подтвердятся в ходе реального голосования. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Он отметил, что для оттока голосов за кандидата Зеленского тот должен очень сильно себя дискредитировать. Грушецкий добавил, что будущие дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским могут повлиять только на решение ограниченного числа избирателей.

"На сегодняшний день, потому что у нас действительно есть целых полторы недели, и могут всплыть интересные факты и детали. Но если [...] сохранится, то результаты второго тура будут такими, как показывают опросы", – отметил Грушецкий.

Прогнозы Зеленского

Данные группы Рейтинг совпадают с результатами, которые прогнозировали в штабе Владимира Зеленского. Об этом в интервью НВ рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.

Он отметил, что команда прилагает усилия, чтобы рейтинг кандидата в президенты еще больше повысился накануне выборов. Однако, по его мнению, дебаты вряд ли существенно повлияют на результаты обеих сторон. Зато, по мнению Разумкова, на позиции Зеленского может повлиять черный пиар со стороны команды оппонента.

"Мы делаем все для того, чтобы его рейтинг рос. Притом вопрос не в рейтинге, вопрос в доверии и поддержке украинцев, и мы надеемся, что этот показатель будет увеличиваться, поскольку сегодня наши оппоненты не гнушаются использовать различные технологии. Такого объема черного пиара, который запущен после первого тура, я, к сожалению, не помню", – подчеркнул Разумков.

Рейтинг Порошенко

В штабе Порошенко убеждены, что рейтинг действующего президента еще увеличится во втором туре выборов. В интервью НВ заместитель главы парламентской фракции БПП Сергей Березенко и представитель штаба действующего президента подчеркнул – различные исследования показывают, менее 20% избирателей еще не определились с кандидатом.

Березенко также высказал мнение, что дебаты могут существенно повлиять на ход выборов.

"Второй тур – это всегда дебаты. От того, они состоятся, по результатам дебатов, я видел разные социологии, и каждая из них подтверждает, что от 20% до 30% украинцев не определились со своим выбором, дебаты могут очень серьезно повлиять на результаты волеизъявления. Знает только господь бог, как они процентно могут измениться. Кто возьмет на себя смелость прогнозировать, сколько процентов кому придадут дебаты, то будет некомпетентен, потому что никто еще не слышал, что произошло на кандидатах и о чем говорил тот или иной кандидат", – отметил Березенко.

Победа Порошенко маловероятна

Результаты последних опросов вполне вписываются в картину предыдущих исследований, отметил в интервью НВ заместитель председателя Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

По его словам, определенным образом на результаты могут повлиять дебаты, но вряд ли результаты изменятся даже на 10-15%.

Он добавил, если бы дебаты прошли 14, а не 19 апреля, они бы имели больший эффект на итоги выборов. Кроме того, ситуацию может несколько изменить предвыборная агитация. Головаха подчеркнул, что победа действующего президента маловероятна. Однако, он напомнил, что в 1994 году по данным соцопросов среди кандидатов в президенты побеждал Леонид Кравчук, однако главой государства избрали Леонида Кучм.

"Единственное, что может изменить ситуацию, – это действительно дебаты и агитация. Удачная или неудачная, точная че неточно. Кроме дебатов еще агитация. Вот я сегодня плакаты видел, висели по Киеву. Я не знаю, сработает или нет, но уже какие-то шаги я вижу", – отметил Головаха.

Черный лебедь для кандидатов

Обычно, накануне второго тура не может расти рейтинг только одного из кандидатов, заметил в интервью НВ политолог Евгений Магда. Он отметил, также трудно представить, что за неделю поддержка Зеленского выросла в два раза.

Несмотря на то, что Зеленский, бесспорно, имеет гораздо больше шансов на победу, политолог не исключает, что ситуация еще может измениться.

"Черный лебедь может прилететь к любому из кандидатов. Для Порошенко в определенной степени это стало расследование Бигуса, которое вызвало много сомнений лично у меня, но очевидно оно выявило его возможности. Что может стать черным лебедем для Зеленского, я не знаю. Он на сегодняшний момент напоминает желе, его позиция напоминает желе. Несомненно он имеет на нее право в качестве кандидата. И я не знаю, каким может быть черный лебедь, но я бы не исключал, что он прилетит", – подчеркнул Магда.