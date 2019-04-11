Перекупы начали искать льготников, которые пригонят авто с пониженной растаможкой 6 11.04.2019, 20:22

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ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Находчивые белорусы начали обращаться к многодетным семьям и инвалидам I и II группы.

Половина от суммы платежей, подлежащих уплате при ввозе в страну легкового автомобиля, будут возвращаться инвалидам I и II группы, а также многодетным семьям: норма предусмотрена указом № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов». Сразу нашлись предприимчивые люди, которые начали предлагать льготной категории граждан за вознаграждение пригнать им машину на льготных условиях, пишет tut.by.

Напомним, документ был опубликован 10 апреля и сразу вступил в силу.

«Указом предусматривается возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси одного легкового автомобиля в течение года, лицам, имеющим инвалидность I либо II группы, а также многодетным семьям», — говорится в сообщении.

Поясняется, что данная мера направлена на оказание социальной государственной поддержки указанным категориям граждан, среди которых имеется значительное число малообеспеченных.

Кстати, льготы по таможенным платежам ранее предоставлялись инвалидам I группы или многодетными родителями при ввозе ими в Беларусь товаров для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Для того чтобы воспользоваться льготой, гражданам приходилось побегать и запастись терпением: при ввозе авто нужно было уплатить все пошлины, налоги, а потом обратиться в местный исполком с просьбой о возмещении указанных платежей. Пакет документов, представленный в исполком, рассматривался в нескольких инстанциях и подписывался в администрации президента.

Льгота действовала с 2002 по 2011 год.

Еще не все граждане из льготной категории слышали про новый документ, зато быстро сориентировались белорусские предприниматели: они начали предлагать льготникам за материальное вознаграждение пригнать им машину.

— Нам вчера дважды позвонили и попросили купить авто в Европе. За услугу предложили 500 долларов, — рассказала Анна, многодетная мама из Минска. — Мы отказались от предложения: не ввязываемся в сомнительные мероприятия, да и, может, мы сами решим воспользоваться привилегией и обновим семейное авто.

— Указ сыграет на руку перекупам. Уверен, что машины под льготу будут гнать дорогие, стоимостью от 30 тысяч долларов. Поэтому награда за услугу в 500 долларов вполне реальная, потому что прибыль будет значительная. Думаю, сейчас они изучают, как сделку можно провести по документам, и начнут действовать. А льготников, которые согласятся купить машину, найдется очень много, — поделился мнением один из владельцев минского автохауса.

Уточним, что тем, кто решит заработать на пригоне машин для перекупов, не стоит забывать о том, что дорогостоящие покупки отслеживаются налоговыми органами. Так что не исключено, что после сделки налоговая может поинтересоваться, откуда средства на покупку дорогой машины за границей, и предъявить налог к уплате.

Такие сделки не исключены, так как документом не предусмотрены ограничения по пользованию и распоряжению транспортными средствами, при ввозе которых таможенные платежи возмещались в соответствии с указом.

Возмещение производится однократно в течение года. При этом речь идет не о календарном годе (с 1 января по 31 декабря), а о годе, исчисление которого начинается со дня предыдущего выпуска транспортного средства в свободное обращение с возмещением. То есть если машина будет ввезена с возмещением 1 мая 2019 года, то следующую машину с возмещением можно будет ввезти через год, начиная со 2 мая 2020 года.

В ГТК Беларуси сообщили: для того чтобы воспользоваться льготой, необходимо представить в таможню подтверждающие документы:

удостоверение инвалида — для инвалидов I или II группы;

удостоверение многодетной семьи — для родителей (усыновителя, удочерителя) в многодетной семье.

Представленные документы должны быть действительны на момент декларирования автомобиля.

Указ № 140 предлагает два способа возмещения:

удостоверение инвалида или удостоверение многодетной семьи можно представить непосредственно при ввозе автомобиля. В таком случае платежи в отношении такого автомобиля физлицо вправе уплатить в размере 50% от причитающихся, т.е. половину.

если по какой-либо причине документы (удостоверения) не были представлены при декларировании транспортного средства, то их можно представить в таможню, осуществившую выпуск автомобиля, в течение одного года со дня такого выпуска. В этом случае половина от уплаченных платежей будет возвращена физлицу по его заявлению.