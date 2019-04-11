Мэром Таллина избрали русскоязычного корейца из Казахстана 4 11.04.2019, 20:31

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Михаил Кылварт

Новым мэром Таллина избрали члена Центристской партии Михаила Кылварта.

Об этом сообщается на сайте эстонской столицы.

Его кандидатуру поддержали 45 депутатов из 70. Осенью 2017 года Кылварт был избран председателем городского совета Таллина, в 2011–2017 годах был заместителем мэра, курировал сферы образования, культуры, спорта, работы с молодежью.

Как передает ERR, прежний мэр Таллина Таави Аас был избран депутатом парламента.

Кылварт поблагодарил депутатов горсобрания за оказанное ему доверие, передает postimees.ee.

«Очень большая честь и ответственность быть избранным на такой ответственный пост, на котором ранее работали такие исторические личности как Вольдемар Лендер и Яан Поска», - сказал Михаил Кылварт.

«Эстонский язык — становой хребет идентитета эстонского человека и основание эстонской культуры. Каждый, кто живет в Эстонском государстве, должен сознавать значение эстонского языка и воспринимать это в контексте культуры. В то же время мы должны осознавать, что и для русских и для людей других национальностей, живущих рядом с нами, важны и их собственные язык и культура. Культуры обогащают одна другую, если между ними нет противопоставления, когда носители культуры чувствуют себя свободными и поддерживают друг друга», - сказал Кылварт.

Кылварт родился в казахском городе Кызылорда, является корейцем по национальности. В 2010 году он вошел в эстонский Совет русских школ.