«Россельхознадзор» обвинил Беларусь в обмане 11 11.04.2019, 20:41

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«Россельхознадзор» дал дополнительный комментарий относительно ограничения поставок в РФ яблок и груш.

«Россельхознадзор» дал дополнительный комментарий относительно ограничения поставок в Россию яблок и груш из Беларуси. В ведомстве отметили: сделали это потому, что фрукты и овощи поступают из Беларуси «с использованием мошеннических схем в обход фитосанитарных контрольных постов», без документов и маркировки, но упаковками и составом похожи на белорусскую продукцию.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что с 2018 года систематически обнаруживали поставки санкционные продукции под видом белорусской в сопровождении фитосанитарных сертификатов Беларуси. Ведомство просило своих белорусских коллег усилить контроль фитосанитарной сертификации продукции, поставляемой в РФ, а также сообщало о необходимости расследовать каждый факт поставок санкционные продукции с недействительными данными о стране происхождения.

«У Россельхознадзора есть все основания полагать, что Республика Беларусь сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской», – подчеркнули в ведомстве.

Ввиду отсутствия актуальной информации о белорусских предприятия – производителе, объеме производства и хранениі, а также того факта, что продукция, поставляемая из Беларуси похожа на санкционную, Россельхознадзор с 12 апреля временно ограничил поставки яблок и груш из Беларуси до урегулирования этой ситуации.