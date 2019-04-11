«Каким бесстрашным нужно быть, чтобы пойти на такое» 1 11.04.2019, 21:08

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На поле в Борисовском районе закопали кости коров.

Во вторник охотники в Борисовском районе заметили что-то странное: недалеко от деревни Костюки в поле из-под земли торчали кости коров, на некоторых были кусочки мяса, и мужчины предположили, что дикие животные уже стали раскапывать то, что кто-то постарался спрятать. У местных родилась версия, кто-то решил избавиться от «некрасивых коров» перед проверками, которые начались после известного визита президента на ферму в Шкловском районе. Администрация местного колхоза это предположение категорически отрицает. К делу подключилась прокуратура, пишет tut.by.

— Я был на этом поле в понедельник, и все было как обычно, ничего подозрительного. А уже во вторник вот это, — Алексей (имя изменено. — Прим.) показывает фотографии и видео, где на желтом песке видны кости коров, в некоторых местах — кровь.

— Надел перчатки, потрогал мясо, и стало понятно — это свежее захоронение. Пока делал снимки, подошел деревенский житель и рассказал, что в понедельник вечером сюда привезли целый прицеп с тушами коров, по его версии, во вторник ожидалась проверка колхоза «Зембинский», и так решили избавиться от 19 «некрасивых коров». Если это правда, это же маразм! — возмущается Алексей.

В среду утром деревенская жизнь в Костюках Борисовского района текла как обычно: кто-то убирал огород, кто-то сжигал мусор, другие ожидали автолавку, обсуждая последние новости. Но среди них не было ни слова о том, что в поле кто-то закопал коров.

— Нiхто ў нас не здыхаў! Усе жывы, i мы самi хочам жыць доўга, — говорит бойкая пенсионерка. — Молодичкая моя, все у нас тихо.

— Вы думаете, что такую новость в деревне можно утаить? Тут через час бы уже все знали, — смеется местный житель Сергей.

Эту фотографию в редакцию прислал Алексей, снимок был сделан 9 апреля.

Фото: личный архив tut.by

В ожидании автолавки деревенские приходят в выводу: быть такого не могло, это все выдумки.

— На нашей ферме чуть больше ста коров, если бы 19 вывезли, это же сразу заметно! — гудят женщины. — А вон идет доярка, давайте ее позовем!

К нам подходит сотрудница фермы, слушает, жмурится на солнце и качает головой:

— Да ну! Не было такого. Все коровы на месте.

«Теперь у нас каждый день работают по 2−3 проверки, а милиция вообще каждый день»

Деревня Костюки относится к большому ОАО «Зембинский», в соседней деревне контора, там работает все начальство, есть своя большая товарно-молочная ферма.

Местные шутят: недалеко от поля, где нашли кости коров, раньше был скотомогильник. Видимо, мы старые кости приняли за что-то необычное.

Но утром в среду поле, которое снимал Алексей в понедельник, заметно изменилось. Поверх желтого песка насыпана груда нового, под ним — кукуруза и камни, по следам видно, что здесь работали ковшом. Пока пытаемся понять, что к чему, по полю навстречу нам идет мужчина в темных очках.

— Здравствуйте, вы из tut.by? — спрашивает незнакомец, затягиваясь сигаретой. Он представляется дачником и добавляет: вся деревня уже в курсе, что приехали журналисты. Обходит кучу песка, смотрит на нее внимательно и выносит вердикт — все неправда. Тем более никаких костей не видно.

Однако если взять лопату и копнуть глубже, за толстым слоем земли — свежие кости, в нос ударяет специфический запах.

В среду утром кости коров были спрятаны глубоко под землей

— Можа, хто i закапываў, — тут же меняется настроение местных.

Возле небольшой фермы в Костюках маленькие клумбы выбелены белоснежной краской, из коровника выходит доярка.

— Детка моя, наша заведующая никогда не пойдет на такое. Теперь у нас каждый день работают по 2−3 проверки, а милиция вообще каждый день, — рассказывает миловидная женщина.

Сотрудники «Зембинского» не скрывают: после известного визита Александра Лукашенко на молочно-товарный комплекс «Слижи» их стали проверять ежедневно.

«Нет, эта корова еле живая, ты же видишь, как она двигается. Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (главу Администрации президента. — Прим.) следом туда? Анфимова (председателя комитета госконтроля Леонида Анфимова. — Прим.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что, больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все», — резко высказался тогда Лукашенко.

Эти кадры видели жители и Костюков, и Зембина. С тех пор в колхозе работают различные проверяющие.

— Недавно милиция сказала, на меня поступило сообщение, что ношу домой молоко флягами. Мы все пьем только магазинное молоко! И что тут взять на этой ферме? Пусть проверяют, — улыбается доярка.

«Ну кто будет закапывать коров? Вы смеетесь?»

Сотрудники конторы ОАО «Зембинский», узнав, по какому поводу мы приехали, искренне засмеялись. Это же надо такие сплетни распустить! Каким бесстрашным нужно быть, чтобы пойти на такое, когда ежедневно их проверяют всевозможные инстанции. Сейчас председатель хозяйства на больничном, исполняющий обязанности Юрий Гаевский приглашает в кабинет. Мы беседуем под большим портретом президента, который висит на стене.

В местной конторе смеются над сплетнями, что колхоз так своеобразно избавился от «некрасивых коров»

— Я сегодня (беседа состоялась в среду. — Прим.) с шести утра был на том поле, — рассказывает Юрий Леонович. — Я засыпал песком, зачем это? Уже прокуратура занимается этим вопросом. Это кости от обвалки, там чистая кость, и обвалкой занимается этим частник в Костюках. Вот вывез их и закопал.

— Откуда вы знаете, что это он?

— А кто больше? Больше некому. В колхозе мясо не обваливают, мы только сдаем коров на мясокомбинат, — отвечает Юрий Гаевский.

Правда, по закону ни колхоз, ни частное предприятие не имеют право вывезти кости или туши коров и закопать в чистом поле. Кости за деньги нужно сдать на специализированное предприятие, дохлых коров утилизируют в специальной яме, используя химические средства. Как рассказывает Юрий Гаевский, ему из больницы позвонил руководитель и сообщил, что поступил сигнал, якобы охотники нашли кости. Юрий Леонович выехал на место вместе с местным ветврачом Игорем Добрицким. Они тоже заметили: лисы уже стали подкапывать землю, доставая находку наружу.

— Юрий Леонович, выходит, версия, которую нам рассказали, не подтверждается? — интересуется tut.by.

— Даже речи нет! — категорично заявляет исполняющий обязанности. — Ну кто будет закапывать коров? Вы смеетесь? (…) Сегодня уже третья проверка, был Госконтроль и областной комитет, вчера — милиция, завтра — охрана природы. (…) Как мне сказали люди, с частного предприятия вывезли почти целую машину костей.

Юрий Гаевский отмечает, от «некрасивых коров» можно избавиться, сдав на мясокомбинат, и при этом еще заработать деньги. Пока мы беседуем, в кабинет заходит ветврач Игорь Добрицкий.

Много лет назад здесь был скотомогильник. Черепа животных и их кости лежат в лесу до сих пор.

— Например, у меня на ферме есть утилизационная яма, зачем мне туда везти коров? — говорит Игорь Николаевич — Мы посмотрели по следам, вроде протектор нашего трактора, нашли тракториста. Он сказал: «Да, ездил, закапывал. Там была уже готовая вырытая яма и куча костей от переработки». Он наказан, уже подписан приказ. Оплатит работу трактора за два часа.

Представители ОАО «Зембинский» уверяют: никакого падежа скота не было, если бы надо было сдать срочно коров на мясокомбинат, то «12 километров до него прошли бы пешком», но точно таким своеобразным образом от ненужных коров не избавлялись. Нужно «быть круглым идиотом», чтобы в нынешней ситуации и вывезти, и зарыть туши животных в поле.

— Это тут же во, — показывают мужчины на руки. — Наручники!

Тем более, рассказывают, 15 марта закончилась плановая проверка прокуратуры, «Зембинский» проверяли месяц.

«В настоящий момент проводится проверка»

Мы подъехали к частному производству в деревне Костюки, за высоким забором несколько помещений, но на стук никто не вышел, телефоны за этим предприятием не значатся.

— Попасть на его территорию невозможно, — говорят деревенские жители.

Узнать, имеет ли отношение предприятие к этой истории, из первых уст не удалось.

— У нас нет данных, что на сегодняшний день цех постоянно работает. Вроде сделали на пробу колбасу, предлагали людям, — говорят в Веселовском сельском совете, к которому относятся Костюки. — Мы тоже пытались туда зайти, но везде высокий забор, нас не пустили, или там никого не было.

В поле, прямо возле леса, охотники нашли кости коров.

В сельском совете вспоминают, колбасный цех там был десять лет назад, но потом за ним якобы тянулась судебная история. Его кто-то выкупил, но кто им владеет сейчас — данных в сельском совете нет.

— Сто процентов это не колхозные коровы, потому что буквально в прошлом месяце там закончилась проверка прокуратуры именно по факту убытия скота, ничего не нашли. Конечно, иногда там бывают факты привеса животных, но это единичные случаи, за которые люди уже понесли наказание, — комментирует главный ветврач Борисовского района Николай Орленок. — Однозначно мы выедем на место и разберемся, возможно, привлечем технику хозяйства.

— В настоящий момент проводится проверка, — говорит Алексей Пересунько, прокурор Борисовского района. Чем она закончится, он обещает обязательно рассказать.