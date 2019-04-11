«Транснефть» ответила на слова Лукашенко о нефтепроводе «Дружба» 4 11.04.2019, 21:14

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Состояние белорусских участков нефтепровода удовлетворительное, заверили в компании.

Состояние белорусских участков нефтепровода «Дружба» удовлетворительное, устранение обнаруженных на них дефектов не потребует остановки прокачки. Об этом заявил журналистам советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин, передает РБК.

«В целом состояние нефтепроводов признано удовлетворительным. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации, — заверил он. — В случае необходимости «Транснефть» готова предоставить свои возможности для помощи в ликвидации выявленных дефектов нашим белорусским коллегам».

Ранее в четверг, 11 апреля, Александр Лукашенко призвал правительство своей страны решительнее действовать в ситуации с трубопроводом, необходимость ремонта которого возникла еще полтора года назад. Вице-премьер республики Игорь Петришенко, в свою очередь, указал, что этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы. Полтора года назад, отметил Петришенко, приняли решение провести ремонт, не перекрывая трубопровод, но сейчас «в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики» сделать это невозможно, подчеркнул глава белорусского правительства.

По мнению Лукашенко, Москва, регулярно ограничивающая экспорт продуктов из Беларуси, «попросту обнаглела». «То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил белорусский диктатор.

В Кремле на эти заявления ответили, что их тональность не соответствует отношениям «союзных государств».

Нефтепровод «Дружба» пролегает от города Альметьевск в Татарстане через Самару, Брянск и белорусский город Мозырь, откуда разветвляется на два участка, северный и южный. Первый проходит через Беларусь, Латвию, Литву, Польшу и Германию, второй идет на Украину, в Чехию, Словакию и Венгрию. Его общая протяженность составляет 8,9 тыс. км. Трубопровод построили еще в 1964 году.