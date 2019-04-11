Белорусская тяжелоатлетка Наумова завоевала золото на ЧЕ в Батуми 1 11.04.2019, 21:31

Дарья Наумова

Дарья Наумова завоевала золотую награду в двоеборье.

Белорусская тяжелоатлетка Дарья Наумова завоевала золотую награду в двоеборье на чемпионате Европы в Батуми. Ее резельтут — 242 кг (106+136).

Наумова без проблем справилась со всеми попытками в рывке — 100, 104 и 106 кг. По результатам первого упражнения Дарья завоевала серебряную награду. В толчке Наумова также уверенно справилась со всеми подходами — 126, 131 и 136 кг. По итогам второго движения белоруска была лучшей. Кроме того, Дарья стала единственной спортсменкой в своей весовой категории до 76 кг, не допустившей ни одной ошибки.

Серебро на счету Лидии Валентин из Испании — 241 кг (108+133). Бронзу в двоеборье завоевала шведка Патриция Стрениус — 233 кг (101+132).

Ранее в группе B белоруска Дина Сазановец показала результат 201 кг (94+107) и по итогам двоеборья стала 11-й, — сообщает weightlifting.by.