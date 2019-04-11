Fox News: Американская технология F-35 может попасть в руки россиян и китайцев 5 11.04.2019, 21:42

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РФ и Китай приложат все усилия для обнаружения в Тихом океане обломков истребителя пятого поколения F-35.

Обломки разбившегося в Тихом океане истребителя пятого поколения F-35 Сил самообороны Японии могут оказаться у Китая или России. Следовательно, попадание передовой американской военной технологии в распоряжение других, необязательно дружественных государств, станет для США большой проблемой, сообщил телеканал Fox News (перевод - radiopolsha.pl).

В США полагают, что Россия и Китай приложат все усилия для обнаружения самолета, хотя и не смогут восстановить все его функции.

В настоящее время японские и американские вооруженные силы ведут поисково-спасательную операцию истребителя F-35, который 9 апреля исчез с радаров во время учебного полета к северу от Японии. Это соревнования со временем, потому что - по мнению экспертов - на поиски обломков самолета могли уже решится другие страны, - сообщает Fox News. До сих пор спасательными службами была найдена часть обломков машины. Пилота найти не удалось.

Как сообщает Bloomberg, истребители F-35, выпускаемые корпорацией Lockheed Martin, считаются самыми дорогими истребителями американского производства. В настоящее время более 320 таких истребителей выполняют различные миссии, поднимаясь в воздух с 15 военных баз США по всему миру. Польша, в рамках многолетней программы по модернизации ВВС, планирует приобрести 32 истребителя F-35A Lightning II.