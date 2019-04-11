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СК вернул технику «Белсату» и извинился

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  • 11.04.2019, 21:49
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Фото: euroradio.fm

Следственный комитет вернул все, что было вынесено из офиса 9 апреля.

Следственный комитет Беларуси вернул сотрудникам телеканала «Белсат» изъятую во время обыска 9 апреля технику и извинился.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке директор телеканала Агнешка Рымашевская.

Как рассказал «Радыё Свабода» заместитель директора «Белсата» Алексей Дзиковицкий, в Следственный комитет на 17.00 11 апреля пригласили Алексея Минчонка, на чье имя арендована квартира, где находилась техника телеканала. Ему вернули все, что было вынесено оттуда 9 апреля.


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