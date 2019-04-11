Одним диктатором меньше

Одним диктатором меньше4
- Егор Седов
- 11.04.2019, 22:55
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В Судане армия свергла режим «друга» Кремля и Лукашенко Омара аль-Башира.
Ну вот и про Африку. Правда, не про Руанду.
Просто одним диктатором сегодня стало меньше. Он пока жив, но сообщается, что арестован.
Омар аль-Башир - единственный действующий правитель, осужденный международным судом (за резню в провинции Дарфур - не в таких масштабах, как в Руанде, но счет жертвам шел на сотни тысяч).
Мы слышали, что в Судане уже давно шли протесты против правления аль-Башира. И о том, что некие непонятные силы участвовали в разгонах протестующих. (А в "Times" прямо говорилось о "вагнерах").
А также о том, что аль-Башир решил дружить с Кремлем.
А заодно о том, что Судан по части нарушений прав человека много кого превзошел. Впрочем, недовольство граждан было связано с экономическими причинами - повышением цен на топливо, хлеб и муку, дефицитом продуктов.
Сегодня армия взяла власть. Президентский дворец был окружен солдатами и бронетехникой, занято телевидение... Сейчас говорится о военном совете и переходном периоде.
Куда повернет Судан, сказать сложно. Будет ли это хунтой, которая выступает за вестернизацию и более-менее поправит ситуацию с правами человека в стране? Будет ли продолжение зверской политики диктатора Нимейри, а затем аль-Башира? Это не слишком ясно. Ясно иное: перевороты там случались и раньше, это такой суданский вариант "транзита власти".
Пока... А пока только одно: ну что, сынку, помогли тебе твои "вагнера"?
Егор Седов, Facebook