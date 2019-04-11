В школах Беларуси нельзя будет задерживаться более чем на полчаса после уроков 13 11.04.2019, 22:03

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Фото: tut.by

11 марта министр-коммунист Карпенко подписал приказ.

Этот документ утвердил примерную инструкцию об организации пропускного режима и ограничил использование мобильников во время занятий и перерывов. Недавно приказ был разослан по школам Беларуси, передает tut.by.

Теперь попасть в здание школы можно будет не ранее чем за 30 минут до начала занятий. Заканчивается доступ в школу через 30 минут после уроков. Эта мера коснется как сотрудников, так и учеников и их родителей. В нерабочее время работники школы смогут попасть в нее только на основании докладной записки заместителя директора.

Круглосуточно попасть в здание школы смогут только ее директор, заместитель по хозяйственной работе, сторожи и вахтеры, а также сотрудники организаций, обслуживающих школу в аварийных ситуациях.

Инструкция утверждает, что посетители школы обязательно должны показывать документы, удостоверяющие их личность. После этого сторож или вахтер обязательно регистрирует их визит и его цель.

Служебный транспорт на территорию школы будут пропускать только с товарной накладной или путевым листом. Личный транспорт на территорию школы пропускать не разрешается.

Ранее сообщалось, что в школах могут появиться охранники, а ученикам запретят пользоваться мобильниками во время занятий. Предполагается, что пользоваться ими можно будет до и после всех занятий. Для телефонов оборудуют специальные места.

Также в инструкции содержится перечень вещей и предметов, которые запрещено хранить и использовать в школе. В их числе называются алкоголь, сигареты, в том числе электронные, огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, а также их муляжи, холодное оружие (и муляжи), химические и ядовитые вещества, спички, зажигалки, наркотические средства, устройства для азартных игр и другие.