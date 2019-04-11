Розыск малыша в Каменецком районе: в деревне проверили каждый сантиметр 11.04.2019, 22:25

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Ваня Волошин

Зону поиска расширяют.

Поиски двухлетнего мальчика из деревни Любашки (Каменецкий район) продолжатся и ночью. Зону поиска решено расширить. Об этом tut.by сообщила официальный представитель УВД Брестской области Анна Иващенко.

Напомним, маленького Ивана Волошина (в мае ему исполнится два года) ищут с вечера 10 апреля. Сегодня в деревне ребенка искали сотрудники милиции, МЧС, Внутренних войск, погранкомитета и добровольцы.

Фото: пресс-служба МВД

«Обследовали буквально каждый сантиметр в этой деревне. Заглянули на каждое подворье, в каждое открытое и закрытое помещение, погреб и колодец, под каждый куст — на территории общей площадью около 640 гектаров. Водолазы проверили 6,3 км мелиоративного канала», — рассказала Анна Иващенко.

Успехов пока никаких. Местность изучали также со служебными собаками и дронами с воздуха.

Фото: пресс-служба МВД

Зону поисков решено расширить на 6 км в сторону одного населенного пункта, и на 12 км — в сторону другого. На вопрос о том, будут ли приостанавливать поиски на ночь, в милиции заверили: нет.

«Поиски продолжаются, пока не найдем ребенка», — сказала Анна Иващенко.

Тем временем Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения мальчика.

Известно, что пропавший Ваня — младший из детей в многодетной семье. Родители не местные, приехали в Любашки примерно 8 лет назад, это представители этнического меньшинства. В день исчезновения мальчик был одет в синюю спортивную кофту с красными полосками на рукавах. Всех, кто видел похожего ребенка, просят откликнутся в милицию по номеру 102.